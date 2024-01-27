Indonesia Ditunjuk Jadi Tuan Rumah 2 Event Internasional Bersama UN Tourism, Ini Kata Sandiaga Uno

INDONESIA akan menjadi tuan rumah (host) penyelenggaraan dua event internasional hasil kolaborasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) bersama UN Tourism (UNWTO) yang akan berlangsung di sepanjang 2024.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno usai pertemuan dengan Director of the Regional Department for Asia and the Pacific at UN Tourism, Harry Hwang, di sela rangkaian kegiatan ASEAN Tourism Forum 2024 mengatakan, dengan total sumbangsih dari sektor pariwisata yang sudah di atas 10 persen secara global membuat UN Tourism ingin bermitra lebih erat dengan Indonesia.

"Tahun ini hampir setiap bulan kita ada engagement dengan UN Tourism, dan kita berhasil dengan akan menghadirkan dua event internasional bersama UN Tourism," kata Sandi di Landmark Mekong Riverside Hotel, Vientiane, Laos, mengutip laman Kemenparekraf.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Event pertama adalah Indonesia Tourism Invesment Forum yang akan berlangsung di Jakarta pada pertengahan tahun. Sementara yang kedua adalah The Regional Conference on Woman Empowerment in Tourism di Bali.

"Ini yang menarik, karena kita berhasil mendapatkan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah The Regional Conference on Woman Empowerment in Tourism. Jadi peran wanita dan perempuan hebat, perempuan luar biasa di sektor pariwisata ini akan kita kembangkan," tuturnya.

Konferensi yang berlangsung selama dua hari ini akan menjadi ruang penghubung antara inovasi dan kolaborasi, mempertemukan tokoh-tokoh terkemuka baik dari sektor publik maupun swasta untuk membahas keterkaitan antara kemajuan digital dan praktik pariwisata berkelanjutan.