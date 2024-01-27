Viral Pria Pamer View Belakang Rumahnya, Kece Abis Cocok buat yang Overthinking

SEORANG pria membagikan pemandangan belakang rumahnya yang sangat indah. Ia membagikan video panorama belakang rumahnya di akun TikTok @akmfk_8.

Pada video tersebut, pria berbaju gamis dan peci putih itu menunjukkan pemandangan di belakang rumahnya.

"Guys gue mau nunjukin rumah emak gue ini, cocok untuk kalian yang overthinking," kata pria itu di awal video.

Ia lalu berjalan dari kamarnya melewati ruang tamu. Kemudian dari kejauhan sudah terlihat pintu belakang rumah yang terbuka dengan pemandangan sunset yang sangat indah.

(Foto: TikTok/@akmfk_8)

Menariknya, halaman rumah tersebut terlihat sangat luas. yang langsung mengarah ke sawah dan laut lepas. Terdapat pula saung untuk duduk santai sambil memandangi indahnya sunset.

"Jadi tinggal ke belakang (rumah). Tinggal ke belakang rumah terus duduk di saung ini, abis itu tinggal ngelamun aja sambil liatin sawah, laut, dan ini lagi sunset," terangnya.

Belum diketahui lokasi rumah orangtua si pemilik akun tersebut. Meski demikian netizen salfok dengan keindahan alam dan sunset berwarna oranye berpandu jingga yang begitu memanjakan mata.

Klip inipun viral dan sudah ditonton lebih dari 1,2 juta akun serta dipenuhi ribuan komentar dari warganet.