Lampaui Target, Transaksi B2B Indonesia di Travex ATF 2024 Laos Tembus Rp41 Miliar

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengungkap, nilai transaksi business to business (B2B) di booth Wonderful Indonesia selama Travel Exchange (Travex) 2024 mencapai Rp41 miliar.

Angka ini melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu Rp22 miliar.

“Alhamdulillah kita bisa membawa pulang capaian yang sangat membanggakan. Karena awalnya tidak terlalu memiliki ekspektasi yang tinggi, tetapi ternyata hasilnya optimal dan melebihi target hingga hampir dua kali lipat,” ujar Sandiaga dikutip dari website resmi Kemenparekraf.

Travel Exchange merupakan bagian dari rangkaian penyelenggaraan ATF 2024 yang berlangsung pada 24-26 Januari 2024 yang menjadi forum business to business (B2B) bagi para pelaku usaha pariwisata antara negara ASEAN, terdiri ASEAN NTOs, ASEAN Tourism Industries, Travel and Tourism Hospitality Industries, hotels & accommodation industries, TA/TO, serta pelaku MICE.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Kemenparekraf memboyong 13 perwakilan dari tour operator/travel agent untuk berpartisipasi dalam Travex 2024. Di mana Borobudur sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dipilih sebagai tema utama dan Desa Wisata Candirejo sebagai destinasi utama yang akan ditawarkan kepada para buyers.

Travex 2024 diproyeksi akan dihadiri sekitar 700 hingga 1.000 pengunjung dari berbagai kalangan termasuk investor.

Sandiaga mengatakan, antusiasme para seller dan buyer cukup tinggi, di mana produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif terbaik dihadirkan.

“Total raihan telah semua terbukukan dengan transaksi sebesar Rp41 miliar lebih dan 19.713 pax pesanan sudah tercapai. Dan kami sangat bersyukur bahwa capaian Indonesia di ATF 2024 dan Travex sukses,” tuturnya.