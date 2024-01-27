Tolak Berikan Kursinya di Pesawat untuk Balita Tantrum, Wanita Obesitas Curhat Sampai Bilang Begini

Wanita obesitas tolak berikan kursinya di pesawat untuk balita tantrum (Foto: dok. Jae'lynn Chaney)

PENGALAMAN kurang menyenangkan dialami travel influencer bernama Jae’lynn Chaney. Peristiwa itu terjadi saat wanita obesitas itu melakukan sebuah penerbangan domestik di salah satu maskapai penerbangan.

Sadar bahwa dirinya mengalami obesitas dan bobot badan yang cukup besar alias gemuk, Chaney lantas sengaja memesan dua kursi pesawat agar nyaman di perjalanan.

Selain membuat dirinya nyaman selama penerbangan, hal itu juga dilakukan agar penumpang lain tidak terganggu dengan tubuh gemuknya, lantaran pernah mengalami pengalaman pahit pada penerbangan sebelumnya.

Awalnya, momen penerbangan Chaney berjalan lancar sejak awal check in hingga boarding. Namun, suasana di dalam pesawat mendadak 'heboh' saat seorang ibu beserta anaknya yang masih balita datang menghampirinya.

Ibu tersebut meminta Chaney untuk duduk di satu kursi, dan memberikan salah satu kursinya untuk sang anak yang masih berusia 18 bulan tersebut karena sedang rewel.

Namun, karena merasa kedua kursi itu merupakan hak-nya, Chaney lantas menolaknya mentah-mentah. Terlebih dia menilai, jika ibu tersebut seolah-olah menyuruhnya, bukan meminta tolong secara baik-baik, yang mungkin bisa ditolerir.

“Dia memberitahuku, bukan bertanya. Saya mengalami obesitas. Saya secara aktif berupaya menurunkan berat badan dan saya telah membuat kemajuan tetapi saya masih mengalami obesitas saat saya mengetik ini,” ujar Chaney, menyitir New York Post.

“Karena saya gemuk, saya memesan kursi tambahan agar semua orang lebih nyaman. Saya tahu rasanya menyebalkan harus membayar untuk kursi tambahan, tapi memang begitulah adanya,” katanya lagi.

Merasa kesal dengan respons Chaney, si ibu tadi geram dan sempat membuat keributan. Seorang pramugari lantas sempat menengahi keduanya.

Pramugari tersebut kemudian meminta si ibu untuk kembali duduk ke kursinya dan menyarankannya untuk memangku sang anak. Meski akhirnya mengalah, menurut Chaney si ibu tampak memberikan tatapan sinis hingga melontarkan kata-kata kasar kepadanya.

"Saya mengatakan tidak padanya dan saya membayar kursi ini untuk mendapatkan ruang tambahan,” tegasnya.