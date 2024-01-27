Celebrity Chef Ini Prediksi 5 Masakan yang Bakal Populer di 2024

KULINER memang bukan lagi sekadar makanan, tapi juga gaya hidup. Tidak heran jika kuliner pun memiliki trennya sendiri yang kerap berubah setiap tahunnya.

Koki selebriti Ragil Imam Wibowo mengatakan, ada beberapa masakan yang menjadi populer tahun ini karena minat anak muda untuk memasak makanan Indonesia yang seperti masakan Melayu.

"Mereka akan banyak memurnikan makanan Indonesia yang sedikit lebih umum di kalangan anak muda, mengganti kopitiam, nasi campur, mie, dan juga mengembangkannya dengan yang klasik," kata Ragil sseperti dilansir dari Antara.

Selain perkembangan kuliner Indonesia, menurut Ragil pengaruh kuliner budaya Asia dan Amerika juga banyak memengaruhi makanan yang ada tahun ini. Ragil mengatakan, tren anak muda yang menyukai kuliner menjadikan tren kuliner Indonesia unik dan tidak bisa dibandingkan dengan negara lain.

Generasi muda atau milenial bisa sangat kreatif dalam menyempurnakan tren pangan Indonesia dan mengembangkan kreasi yang lebih unik. Bagi yang tertarik membuka restoran, Ragil merekomendasikan untuk meneliti apa yang dibicarakan para chef untuk mengembangkan hidangan yang menarik pasar.

Ketua tim Pusaka Rasa Nusantara Meilati Batubara mengatakan, tren makanan yang digandrungi masyarakat luar negeri adalah makanan yang lebih sehat atau organik.