Resep Kripik Pedas Singkong Kriwil yang Lagi Viral di Media Sosial

KRIPIK pedas singkong kriwil berseliweran di media sosial, garingnya keripik pun memang sangat nikmat disantap sebagai camilan. Akan tetapi dengan lokasi penjual yang terkadang cukup jauh, membuat harga ongkos kirim kripik menjadi tidak masuk akal.

Singkong pun memiliki banyak manfaat, seperti dilansir dari laman Healthline yang telah ditinjau secara medis oleh Kim Chin, RD, Nutrisi, beberapa manfaatnya yakni:

Mengandung pati resisten untuk mengurangi peradangan dan meningkatkan kesehatan pencernaan. Bahkan dalam beberapa penelitian juga menyebutkan pati resisten mampu mengurangi risiko obesitas dan diabetes tipe 2.

Singkong juga menjadi sumber vitamin C yang baik dan juga mikronutrien utama yang baik untuk meningkatkan fungsi kekebalan tubuh dan produksi kolagen.

Akan tetapi, mengonsumsi singkong ini harus terlebih dahulu dimasak. Karena jika dikonsumsi dalam keadaan mentah dapat membuat bahan kimia, glikosida sianogenik pada singkong menyebabkan Anda risiko keracunan sianida.

Daripada harus menunggu untuk memesan, kenapa tidak bikin sendiri saja kripik pedas singkong ini di rumah. Dilansir dari laman Cookpad, berikut cara pembuatan kripik pedas singkong kriwil ala @mumut_moment.