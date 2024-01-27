Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Kripik Pedas Singkong Kriwil yang Lagi Viral di Media Sosial

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |16:33 WIB
Resep Kripik Pedas Singkong Kriwil yang Lagi Viral di Media Sosial
Kripik Singkong Kriwil. (Foto: Cookpad)
A
A
A

KRIPIK pedas singkong kriwil berseliweran di media sosial, garingnya keripik pun memang sangat nikmat disantap sebagai camilan. Akan tetapi dengan lokasi penjual yang terkadang cukup jauh, membuat harga ongkos kirim kripik menjadi tidak masuk akal.

Singkong pun memiliki banyak manfaat, seperti dilansir dari laman Healthline yang telah ditinjau secara medis oleh Kim Chin, RD, Nutrisi, beberapa manfaatnya yakni:

Mengandung pati resisten untuk mengurangi peradangan dan meningkatkan kesehatan pencernaan. Bahkan dalam beberapa penelitian juga menyebutkan pati resisten mampu mengurangi risiko obesitas dan diabetes tipe 2.

Singkong juga menjadi sumber vitamin C yang baik dan juga mikronutrien utama yang baik untuk meningkatkan fungsi kekebalan tubuh dan produksi kolagen.

Akan tetapi, mengonsumsi singkong ini harus terlebih dahulu dimasak. Karena jika dikonsumsi dalam keadaan mentah dapat membuat bahan kimia, glikosida sianogenik pada singkong menyebabkan Anda risiko keracunan sianida.

Daripada harus menunggu untuk memesan, kenapa tidak bikin sendiri saja kripik pedas singkong ini di rumah. Dilansir dari laman Cookpad, berikut cara pembuatan kripik pedas singkong kriwil ala @mumut_moment.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kripik Singkong Resep Masakan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement