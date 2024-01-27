Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Intip Menu Andalan Bakerzin dan Dapatkan Promo Spesial BRI Sekarang Juga!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |09:21 WIB
Intip Menu Andalan Bakerzin dan Dapatkan Promo Spesial BRI Sekarang Juga!
Manjakan lidah dengan beragam menu di Bakerzin dan dapatkan promo spesial BRI. (Foto: dok Instagram/@bakerzin.id)
A
A
A

JAKARTA - Bagi para pecinta kuliner, Bakerzin menjadi surga tersendiri dengan beragam dessert lezat yang memanjakan lidah. Namun seiring berjalannya waktu, Bakerzin sudah menjelma menjadi restoran yang juga menyediakan sajian menu lengkap mulai dari appetizer dan main course yang bervariasi.

Layaknya media sosial, menu-menu Bakerzin juga terus diperbarui sesuai tren setiap bulannya. Salah satu yang terbaru adalah crombolini. Ya, Bakerzin menawarkan crombolini yang dibuat fresh setiap hari.

Interior restoran ini juga sangat estetik dan instagramable. Saat memasuki ke area restoran, kita seolah diajak ke negeri dongeng. Warna-warna manis menghiasi setiap sudut restoran ini.

Penasaran ingin segera mencicipi setiap sajiannya dan berfoto di tempatnya yang instagramable? Berikut menu-menu di Bakerzin yang bisa jadi wishlist kuliner kamu di akhir pekan:

5 Menu Favorit di Bakerzin yang Bisa Anda Coba

1. Chicken Quesadilla

Chicken Quesadilla adalah pilihan pembuka yang sempurna sebelum menjelajahi hidangan lezat lainnya di Bakerzin.

Roti tortilla yang renyah dan lembut, memeluk dengan sempurna potongan daging ayam yang gurih dan keju yang gurih. Disajikan dengan saus salsa tomat, guacamole, dan sour cream, membuat setiap suapannya memberikan petualangan rasa yang memikat.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Okezone Stories BRImo Bakerzin BRI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182237//fgd_kementerian_kehutanan_jakarta-fGau_large.jpg
Fakta di Balik Wood Pellet Gorontalo: Kontribusi Devisa dan SVLK Kunci Memerangi Risiko Deforestasi Gorontalo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182217//ilustrasi_reboisasi-FuhH_large.jpeg
Mengenal Reboisasi, Strategi Pemulihan Ekosistem dan Ketahanan di Pesisir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/11/3182207//ilustrasi_pembelian_rumah_pertama-DyTm_large.JPG
Punya Rumah Pertama Makin Untung, Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan NPOPTKP BPHTB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/1/3182147//menteri_kebudayaan_fadli_zon_bakti_negeri_untuk_pelaku_seni_dan_budaya-2u41_large.jpeg
Hadiri Bakti Negeri untuk Pelaku Seni dan Budaya, Fadli Zon: Budaya Harus Jadi Engine of Growth
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/1/3182146//ilustrasi_hutan_tanaman_industri-evD4_large.jpg
Wood Pellet Gorontalo Bebas dari Deforestasi, Pemerintah Tegaskan Legal dan Lestari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/11/3181969//shopeepay-Xzyx_large.jpeg
ShopeePay Sambut 11.11 Berikan Gratis Biaya Admin hingga Bayar Cuma Seribu
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement