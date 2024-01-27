Intip Menu Andalan Bakerzin dan Dapatkan Promo Spesial BRI Sekarang Juga!

JAKARTA - Bagi para pecinta kuliner, Bakerzin menjadi surga tersendiri dengan beragam dessert lezat yang memanjakan lidah. Namun seiring berjalannya waktu, Bakerzin sudah menjelma menjadi restoran yang juga menyediakan sajian menu lengkap mulai dari appetizer dan main course yang bervariasi.

Layaknya media sosial, menu-menu Bakerzin juga terus diperbarui sesuai tren setiap bulannya. Salah satu yang terbaru adalah crombolini. Ya, Bakerzin menawarkan crombolini yang dibuat fresh setiap hari.

Interior restoran ini juga sangat estetik dan instagramable. Saat memasuki ke area restoran, kita seolah diajak ke negeri dongeng. Warna-warna manis menghiasi setiap sudut restoran ini.

Penasaran ingin segera mencicipi setiap sajiannya dan berfoto di tempatnya yang instagramable? Berikut menu-menu di Bakerzin yang bisa jadi wishlist kuliner kamu di akhir pekan:

5 Menu Favorit di Bakerzin yang Bisa Anda Coba

1. Chicken Quesadilla

Chicken Quesadilla adalah pilihan pembuka yang sempurna sebelum menjelajahi hidangan lezat lainnya di Bakerzin.

Roti tortilla yang renyah dan lembut, memeluk dengan sempurna potongan daging ayam yang gurih dan keju yang gurih. Disajikan dengan saus salsa tomat, guacamole, dan sour cream, membuat setiap suapannya memberikan petualangan rasa yang memikat.