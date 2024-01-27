Advertisement
HOME WOMEN FASHION

JFT 2024: Cahya Tyan Sulap Kain Tenun NTT Jadi Pakaian Anak

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |13:31 WIB
JFT 2024: Cahya Tyan Sulap Kain Tenun NTT Jadi Pakaian Anak
Cahya Tyan di JFT. (Foto: JFT)
A
A
A

JAKARTA Fashion Trend (JFT) 2024 tidak hanya membawa koleksi dari jenama-jenama fashion untuk dewasa saja, tapi juga anak-anak. Salah satunya adalah koleksi dari Cahya Tyan.

Cahya Tyan yang mewakili Islamic Fashion Institute membawa tema “Buffering” dalam rangkaian koleksi JFT 2024 Kids Collection dengan tema besar “Cyber-Xotic” telah berlangsung meriah di Tananusa, Sarinah, Jakarta.

Cahya Tyan

Buffering sendiri yaitu mencerminkan perjalanan anak-anak dari masa kanak-kanak sampai ke masa remaja. Koleksi yang dihadirkan pun menggambarkan gabungan antara retro dan futuristik.

Cahya Tyan pun menggunakan kain tenun alam Manggarai Barat, NTT dengan motif khas daerahnya yaitu Mata Manuk sebagai pelengkap karyanya. Motif tersebut menggambarkan keberanian dan kebanggaan serta kecerdasan dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar.

Koleksi ini pun menjadi representatif artistik, dari sebuah perjalanan dari anak-anak menuju remaja dan perkiangan mereka menemukan identitas diri sambil merayakan keberanian dan kebanggaan, seiring dengan ketajaman intelektual yang berkembang.

Dirancang untuk anak-anak berusia antara 9-12 tahun, Cahya Tyan membuat koleksi ini dengan pendekatan unisex, serta mengeksplorasi sentuhan retro futuristik dengan terdiri dari total enam looks.

Halaman:
1 2
      
