Prada Luncurkan Paperclip Khusus Sultan, 1 Buah Harganya Rp6 Juta

JENAMA fashion memang bukan hanya meluncurkan koleksi baju ataupun dress serta busana lainnya. Mereka juga kerap meluncurkan aksesori-aksesori yang menarik. Hanya saja, terkadang harganya memang tidak masuk akal.

Brand mewah asal Italia Prada, misalnya. Prada baru saja meluncurkan inovasi paperclip atau penjepit kertas, dengan harga yang fantastis yakni 340 poundsterling atau sekira Rp6 juta.

Jika dilihat secara keseluruhan pasti tidak akan terlihat perbedaan yang signifikan antara paperclip ini dengan penjepit kertas lainnya. Barang ini disebut "penjepit uang".

Ini bukan pertama kalinya Prada merilis klip kertas mewah. Sebelumnya pada tahun 2017, Prada merilis klip kertas serupa dengan harga lebih murah yakni 145 poundsterling atau Rp2,4 juta.

Paperclip Prada yang berwarna silver itu memiliki ukuran 6,5 cm. Dengan tampilan sebuah gambar paperclip bertuliskan logo dari brand mewah tersebut di salah satu sisinya.

Seperti dikutip dari situs resminya, Prada menyebut bahwa paperclip itu terbuat dari perak 925. Jadi, apakah Anda tertarik untuk membeli klip kertas mewah tersebut?

(Martin Bagya Kertiyasa)