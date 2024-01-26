Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Prada Luncurkan Paperclip Khusus Sultan, 1 Buah Harganya Rp6 Juta

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |09:07 WIB
Prada Luncurkan Paperclip Khusus Sultan, 1 Buah Harganya Rp6 Juta
Paperclip Prada. (Foto: Highend)
A
A
A

JENAMA fashion memang bukan hanya meluncurkan koleksi baju ataupun dress serta busana lainnya. Mereka juga kerap meluncurkan aksesori-aksesori yang menarik. Hanya saja, terkadang harganya memang tidak masuk akal.

Brand mewah asal Italia Prada, misalnya. Prada baru saja meluncurkan inovasi paperclip atau penjepit kertas, dengan harga yang fantastis yakni 340 poundsterling atau sekira Rp6 juta.

Paperclip Prada

Jika dilihat secara keseluruhan pasti tidak akan terlihat perbedaan yang signifikan antara paperclip ini dengan penjepit kertas lainnya. Barang ini disebut "penjepit uang".

Ini bukan pertama kalinya Prada merilis klip kertas mewah. Sebelumnya pada tahun 2017, Prada merilis klip kertas serupa dengan harga lebih murah yakni 145 poundsterling atau Rp2,4 juta.

Paperclip Prada yang berwarna silver itu memiliki ukuran 6,5 cm. Dengan tampilan sebuah gambar paperclip bertuliskan logo dari brand mewah tersebut di salah satu sisinya.

Seperti dikutip dari situs resminya, Prada menyebut bahwa paperclip itu terbuat dari perak 925. Jadi, apakah Anda tertarik untuk membeli klip kertas mewah tersebut?

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Brand Mewah Paperclip Prada
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078222/spacesuit_prada-TNSR_large.jpg
Keren, Prada Bakal Rancang Spacesuit Milik NASA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/06/30/194/1916014/changmin-tvxq-senang-bisa-jadi-selebriti-korea-pertama-yang-diundang-fashion-show-prada-sYGVpJML5G.jpg
Changmin TVXQ Senang Bisa Jadi Selebriti Korea Pertama yang Diundang Fashion Show Prada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/01/15/194/1289285/imlek-prada-rilis-item-serbamerah-9Ebuc8M9FY.png
Imlek, Prada Rilis Item Serbamerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/07/15/29/663637/z5TmfEV7DZ.jpg
Prada Tak Keberatan Ditiru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/05/30/29/638057/NHQ0EuEdFU.jpg
Prada Tak Keberatan Ditiru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2010/10/06/194/379682/7nRNAjvymW.jpg
Label Baru Prada
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement