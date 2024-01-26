Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pengendara Motor Bawa Durian Terobos Banjir, Ingin Ditolong Polisi Malah Bilang: Punya Orang Pak

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |03:31 WIB
Viral Pengendara Motor Bawa Durian Terobos Banjir, Ingin Ditolong Polisi Malah Bilang: Punya Orang Pak
Viral Pemotor Terobos Banjir. (Foto: Instagram)
A
A
A

SALAH satu tugas Polisi adalah membantu masyarakat yang mengalami kesulitan. Tapi, banyaknya oknum tidak bertanggung jawab memang telah membuat adanya citra negatif pada lembaga ini.

Jadi jangan heran, jika kemudian ada orang yang menolak bantuan Polisi pada saat kesusahan, seperti yang baru-baru ini viral di media sosial. Video itu memperlihatkan seorang bapak-bapak menolak bantuan polisi di tengah jalanan yang tergenang banjir.

Video yang diunggah oleh akun instagram @folknetizen tersebut diberi caption terlihat momen ‘kocak’ di mana bapak-bapak tersebut bertemu seorang polisi lalu lintas.

Viral Banjir

Melihat si bapak yang kesulitan menyetir motor karena membawa dua keranjang besar durian di tengah-tengah jalanan banjir itu, polisi lalu lintas tersebut lantas berinisiatif ingin menolongnya.

Namun, alih-alih merasa terbantu, si bapak justru terlihat seolah-olah menghindarinya. Bahkan, saat sang polisi bertanya, bapak tersebut memberikan jawaban yang tidak terduga.

Si bapak memberi jawaban tersebut karena seolah mengira si polisi justru memiliki niat buruk untuk meminta durian yang ia bawa tersebut.

“Bapak, pak, mau kemana pak??” teriak polisi tersebut kepada si bapak.

“Punya orang paak,” jawab si bapak, sambil mengucapkan jawaban tersebut berkali-kali.

Si bapak juga tampak terus mengacuhkan si polisi dengan terus menyetir motornya meski sebenarnya tampak sangat kesulitan.

Karena itu, dua orang polisi lalu lintas yang ada di sana tetap berinisiatif untuk menolong si bapak dengan mendorong motornya di tengah-tengah jalanan yang tergenang banjir dengan ekspresi menahawan tawa mereka.

