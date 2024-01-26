Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Jessica Rosmaureena, Dara Cantik Kekasih Penyerang PSS Sleman Hokky Caraka

Lidia Pratama , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |23:31 WIB
4 Potret Jessica Rosmaureena, Dara Cantik Kekasih Penyerang PSS Sleman Hokky Caraka
Potret Jessica Rosmaureena pacar Hokky Caraka, ( Foto: Instagram @jessicarosmaureena)
POTRET Jessica Rosmaureena, perempuan cantik dengan wajah memesona layaknya bule Arab banyak bikin netizen penasaran seiring dengan suksesnya timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia tahun ini

Sosoknya kini menjadi sorotan publik usai diketahui sebagai kekasih Hokky Caraka, penyerang berbakat dari Timnas Indonesia U-20.

Selain kehidupan cintanya, Jessica juga dikenal sebagai seorang selebgram dan brand ambassador produk kecantikan. Ia juga kerap berbagi tips kecantikan dan gaya hidup di Instagram pribadinya.

Penasaran seperti apa potret Jessica Rosmaureena? Berikut potretnya seperti dilansir dari Instagram @jessicarosmaureena, Jumat (26/1/2024)

1. Cantik Blasteran: Pada salah satu potretnya, Jessica memakai baju kemeja lengan pendek berwarna putih. Dengan makeup natural dan lipstik berwarna peach, gadis berusia 17 tahun ini tampil dengan senyuman menawan, hidung mancung dan mata yang indah.

 

2. Tampil Berhijab: Di sini , Jessica tampak anggun dengan menggunakan hijab pasmina berwarna hitam yang dipadukan dengan kemeja cream. Tampilannya dilengkapi dengan makeup natural dan lipstik pink.

