HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cathrine Dewi, Pacar Jeje Sang Penerjemah Shin Tae Yong

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |20:18 WIB
5 Potret Cathrine Dewi, Pacar Jeje Sang Penerjemah Shin Tae Yong
Jeje dan Catherine Dewi. (Foto: Instagram)
A
A
A

BERHASILNYA Timnas Indonesia menembus babak 16 besar Piala Asia memang tidak lepas dari peran Shin Tae Yong. Sebagai pelatih, Shin Tae Yong terbukti berhasil membawa Indonesia melawan tim raksasa Asia seperti Jepang dan Iran.

Tidak heran jika banyak orang meminta pelatih asal Korea tersebut diperpanjang menjadi pelatih Indonesia. Tapi di balik jasanya tersebut ada orang yang juga perlu mendapat pujian yakni Jeong Seok-seo atau yang kerap disapa dengan Jeje. Penerjemah atau translator ini memang sudah mendampingi Shin Tae-yong menangani Timnas Indonesia sejak 2019.

Meskipun merupakan orang Korea, dia memang fasih berbahasa Indonesia karena sudah tinggal di Indonesia lebih dari 12 tahun. Bahkan, dia juga memiliki kekasih orang Indonesia bernama Cathrine Dewi. Nah, berikut beberapa potret Cathrine Dewi dengan Jeje seperti dilansir dari akun Instagram Cathrine Dewi.

Baju Rajut

Catherine Dewi

Cathrine terlihat duduk mans dengan baju rajut yang menerawang, memperlihatkan dalaman hitamnya. Dia nampak duduk dengan menopang dagu sambil menatap ke arah kamera.

Dress Hitam

Catherine Dewi

Kali ini, Cathrine nampak tampil memesona dengan dress hitam di sebuah rofftop. Memperlihatkan kaki jenjangnya, perempuan cantik ini nampak menenteng tas hitam di tangannya.

Foto Bareng Jeje

Catherine Dewi

Pasangan ini terlihat mirror selfie di sebuah mal. Keduanya kompak menggunakan pakaian serba hitam. Hanya saja untuk sepatu Jeje memilih sneakers putih, sementara Catherine menggunakan sepatu ala gladiator berwarna krem.

Halaman:
1 2
      
