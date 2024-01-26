Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Tante Ernie Mirror Selfie Usai Olahraga, Bikin Bergairah

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |00:35 WIB
Potret Tante Ernie Mirror Selfie Usai Olahraga, Bikin Bergairah
Tante Ernie. (Foto: Instagram)
A
A
A

SELEBGRAM Tante Ernie memang kembali sudah kembali mengunggah foto-fotonya di Instagram. Tante Ernie memang sempat menghentikan postingannya, kala mengalami perceraian beberapa bulan lalu.

Memang, meski sudah berusia 47 tahun, namun penampilannya masih terlihat bugar. Bahkan tak jarang Tante Ernie memamerkan keseksiannya di media sosial. Rupanya salah satu rahasianya memiliki tubuh ideal adalah rutin olahraga.

Olahraga yang belakangan ia geluti adalah pilates. Momen usai olahraga pun ia bagikan di laman Instagramnya.

Tante Ernie

"Olahraga malam," tulis keterangan foto tersebut yang diunggah ulang oleh akun fanbase Tante Ernie @erniehimyynameiss.

Tante Ernie terlihat mirror selfie di dalam studio pilates. Ia memakai sport bra warna abu-abu dipadukan dengan legging pendek warna hitam dan kaus kaki ungu. Di foto ini dia nampak menunjukkan body goalsnya.

Tante Ernie

Tante Ernie memilih menguncir rambut panjangnya dan memberikan ekspresi wajah duckface. Tante Ernie nampak pose menyamping sambil menunjukkan lekuk tubuhnya yang seksi dan aduhai.

Halaman:
1 2
      
