High Tea with HighEnd and NavaPark Usung Blossom dan Blessings

HIGH TEA kembali menjadi sebuah fenomena sosial yang belakangan kerap diusung berbagai komunitas di ibu kota untuk menjalin networking yang lebih luas. High Tea juga sebagai ajang mempertemukan para pebisnis untuk menjalin kerja sama.

Melihat adanya potensi untuk menghimpun komunitas-komunitas tersebut, HighEnd berinisiasi untuk mengadakan sebuah event sebagai wadah untuk berinteraksi.

High Tea with HighEnd bekerjasama dengan NavaPark - BSD City menggelar acara di Vasa Hotel Surabaya. HighEnd dan NavaPark ingin memperkenalkan cluster terbaru NavaPark yang diluncurkan tahun lalu yang bernama Layton at NavaPark kepada para komunitas HighEnd di Surabaya.

Division Head Sales & Marketing NavaPark, Wanto Ngali mengatakan, Layton hadir mendukung kualitas hidup yang baik bagi para penghuni, dengan menciptakan perumahan yang memiliki lingkungan yang nyaman dan memberikan ketenangan dalam pikiran.

Perumahan ini berlokasi di kawasan strategis BSD City, karena memiliki tunnel akses langsung ke The Breeze dan BSD Green Office Park (GOP) dan juga berada dekat dari pusat perbelanjaan dan hiburan lainnya, di antaranya AEON Mall, QBig, Grand Lucky Superstore yang baru saja diresmikan pada akhir 2023.

Selain itu, ada juga pasar tradisional bercita rasa modern seperti Pasar Modern BSD City dan Pasar Modern Intermoda. Hunian ini juga dilengkapi dengan fasilitas pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi serta fasilitas kesehatan yakni Eka Hospital.