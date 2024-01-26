3 Zodiak Wanita Paling Peduli, Act of Service Banget!

BEBERAPA orang dilahirkan dengan sifat yang sangat peduli dan selalu mendukung orang lain di sekitar mereka. Sifat seperti ini dapat tercermin dari karakter zodiak yang dimiliki individu tersebut.

Karakter seperti ini, sedikit banyak bisa dilihat ada pada beberapa tanda zodiak yang dikenal sebagai yang paling perhatian dan selalu ada untukmu. Apa saja? Mengutip Astrotalk, Minggu (28/1/2024) berikut tiga zodiak wanita yang terkenal punya sifat paling peduli.

1. Cancer: Wanita Cancer dikenal dengan kecerdasan emosional dan tingkat empati yang tinggi. Mereka selalu siap memberikan perhatian dan bahu yang nyaman untuk mereka yang membutuhkan.

Kemampuan intuitif mereka dalam memahami emosi orang lain menjadikannya sebagai pilar dukungan yang kokoh pada saat-saat sulit seseorang.

