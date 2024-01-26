Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak Wanita Paling Peduli, Act of Service Banget!

Lidia Pratama , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |15:00 WIB
3 Zodiak Wanita Paling Peduli, <i>Act</i> <i>of</i> <i>Service</i> Banget!
Zodiak wanita paling peduli, (Foto: Drobdean/Freepik)
A
A
A

BEBERAPA orang dilahirkan dengan sifat yang sangat peduli dan selalu mendukung orang lain di sekitar mereka. Sifat seperti ini dapat tercermin dari karakter zodiak yang dimiliki individu tersebut.

Karakter seperti ini, sedikit banyak bisa dilihat ada pada beberapa tanda zodiak yang dikenal sebagai yang paling perhatian dan selalu ada untukmu. Apa saja? Mengutip Astrotalk, Minggu (28/1/2024) berikut tiga zodiak wanita yang terkenal punya sifat paling peduli.

1. Cancer: Wanita Cancer dikenal dengan kecerdasan emosional dan tingkat empati yang tinggi. Mereka selalu siap memberikan perhatian dan bahu yang nyaman untuk mereka yang membutuhkan.

Kemampuan intuitif mereka dalam memahami emosi orang lain menjadikannya sebagai pilar dukungan yang kokoh pada saat-saat sulit seseorang.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement