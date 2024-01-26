Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak Lebih Suka Punya Teman Sedikit, Ternyata Ada Virgo!

Lidia Pratama , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |12:00 WIB
3 Zodiak Lebih Suka Punya Teman Sedikit, Ternyata Ada Virgo!
Zodiak lebih suka punya sedikit teman, (Foto: Freepik)
A
A
A

BAGI sebagian orang memiliki banyak teman merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan, namun beberapa orang cenderung memiliki teman yang sedikit. Mereka menilai kualitas dalam hubungan sosial lebih penting daripada jumlah teman.

Nah, menurut astrologi, ternyata ada beberapa zodiak yang cenderung memiliki lingkaran sosial yang lebih kecil dibandingkan yang lain. Hal itu terjadi karena karakter dan alasan mereka yang beragam. Dilansir dari Astrotalk, Minggu (28/1/2024), berikut tiga zodiak yang lebih suka memiliki teman paling sedikit.

1. Capricorn: Pemilik zodiak ini dikenal sebagai pribadi yang penuh ambisi dan tekad. Meskipun sifat-sifat ini membawa mereka menuju kesuksesan, terkadang mereka bisa secara tidak sengaja mengabaikan aspek sosial hidup mereka.

Hasilnya, Capricorn mungkin menemukan diri mereka memiliki lingkaran perrtemanan yang lebih kecil.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement