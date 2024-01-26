5 Potret Zahra Khansa, Kekasih Ramadhan Sananta yang Punya Senyum Mematikan

TIMNAS Indonesia akhirnya berhasil lolos ke babak 16 besar piala Asia, dan merupakan sejarah baru dalam dunia sepak bola Indonesia. Hal ini pun tidak terlepas dari semangat para Squad Garuda dan mereka yang mendukungnya.

Bukan hanya pemain, para supporter dan tentu saja keluarga serta kekasih terus memberikan dukungan tanpa henti. Salah satunya adalah Khansa Salsabila, pacar Ramadhan Sananta yang terus memberikan dukungan tanpa henti.

Dia terlihat menonton pertandingan Timnas Indonesia langsung di Qatar bersama Azizah Salsha, Adiba Khanza, dan Nadia Raisya. Tidak heran, jika sosok Zahra Khansa kemudian membuat banyak orang penasaran. Berikut potret Zahra Khansa dari Instagram @zhrkhansaa.

Kebaya Pink



Zahra terlihat menggunakan kebaya berwarna pink. Kebaya pink ini pun memberikan tampilan klasik, dengan sentuhan bordirnya memberikan kesan mewah. Mempermanis penampilannya, rambut Zahra pun digerai dengan model curly.

"Cantik," komen @athalia***

"Cakep amat," ucap @ardra***

Chubby Menggemaskan



Kali ini, Zahra berfoto selfie di bawah paparan sinar matahari. Dengan tanktop hitam dan rambut yang digerai, penampilannya sangat flawless. Zahra pun begitu menggemaskan dengan pipi chubbynya.

Makan Cake

Di foto ini, Khanza terlihat tengah menikmati sebuah cake. Gayanya menggemaskan dengan dress krem halter neck, senyumnya manis banget. Dengan makeup natural dan rambut panjangnya yang dicurly.