Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Zahra Khansa, Kekasih Ramadhan Sananta yang Punya Senyum Mematikan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |12:02 WIB
5 Potret Zahra Khansa, Kekasih Ramadhan Sananta yang Punya Senyum Mematikan
Zahra Khansa. (Foto: Instagram)
A
A
A

TIMNAS Indonesia akhirnya berhasil lolos ke babak 16 besar piala Asia, dan merupakan sejarah baru dalam dunia sepak bola Indonesia. Hal ini pun tidak terlepas dari semangat para Squad Garuda dan mereka yang mendukungnya.

Bukan hanya pemain, para supporter dan tentu saja keluarga serta kekasih terus memberikan dukungan tanpa henti. Salah satunya adalah Khansa Salsabila, pacar Ramadhan Sananta yang terus memberikan dukungan tanpa henti.

Dia terlihat menonton pertandingan Timnas Indonesia langsung di Qatar bersama Azizah Salsha, Adiba Khanza, dan Nadia Raisya. Tidak heran, jika sosok Zahra Khansa kemudian membuat banyak orang penasaran. Berikut potret Zahra Khansa dari Instagram @zhrkhansaa.

Kebaya Pink

Zahra Khansa

Zahra terlihat menggunakan kebaya berwarna pink. Kebaya pink ini pun memberikan tampilan klasik, dengan sentuhan bordirnya memberikan kesan mewah. Mempermanis penampilannya, rambut Zahra pun digerai dengan model curly.

"Cantik," komen @athalia***

"Cakep amat," ucap @ardra***

Chubby Menggemaskan

Zahra Khansa

Kali ini, Zahra berfoto selfie di bawah paparan sinar matahari. Dengan tanktop hitam dan rambut yang digerai, penampilannya sangat flawless. Zahra pun begitu menggemaskan dengan pipi chubbynya.

Makan Cake

Zahra Khansa

Di foto ini, Khanza terlihat tengah menikmati sebuah cake. Gayanya menggemaskan dengan dress krem halter neck, senyumnya manis banget. Dengan makeup natural dan rambut panjangnya yang dicurly.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/612/3088268/ternyata_ini_pekerjaan_fefe_slinkert_pacar_super_cantik_nathan_tjoe_a_on_yang_nonton_langsung_di_sugbk-zRZe_large.jpg
Ternyata Ini Pekerjaan Fefe Slinkert, Pacar Super Cantik Nathan Tjoe A On yang Nonton Langsung di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/612/3027028/alice_campello-i2dB_large.jpg
5 Potret WAGs Spanyol Alice Campello, Istri Idaman Banyak Pria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/612/3027010/wags_portugal-KcqH_large.jpg
4 WAGs Cantik Timnas Portugal, Kehadirannya Kerap Menyita Perhatian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/612/3026484/erika_choperena-9EHU_large.jpg
Potret Erika Choperena WAGs Cantik Istri Penyerang Timnas Prancis Antoine Griezmann
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/612/3026464/georgina_irwin-9NX6_large.jpg
6 Potret Georgina Irwin, WAGs Inggris Istri Aaron Ramsdale
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/612/3016159/5-potret-anastasia-tamasova-istri-kiper-real-madrid-andriy-lunin-yang-punya-tubuh-seksi-dZUgzINQ0s.jpg
5 Potret Anastasia Tamasova, Istri Kiper Real Madrid Andriy Lunin yang Punya Tubuh Seksi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement