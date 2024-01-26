Viral Dulu Foto Bareng Jadi Tamu di Pernikahan Si Pengantin Pria, Kini Jadi Suami

KISAH cinta yang tak biasa baru-baru ini viral berhasil mencuri perhatian warganet. Renata, seorang wanita yang kini menjadi sorotan. Sosoknya menjadi sorotan, setelah membagikan sebuah foto lawas saat dirinya masih remaja.

Bukan sembarang foto, karena foto tersebut menunjukkan sang netizen berpose di acara pernikahan dengan seorang pria yang kini menjadi suaminya.

Video tersebut di unggah melalui akun TikTok @renatafadhea, yang memperlihatkan foto-foto masa lalu Renata, mengenakan kaus putih, berdiri di samping kedua mempelai. Namun, yang membuat netizen kaget ketika Renata menunjukkan foto pernikahannya dengan pria tersebut, yang saat itu adalah pengantin pria di pernikahan yang ia datangi saat dirinya masih kecil.

Melalui kolom komentar Retana menjelaskan perbedaan usia antara dirinya dan sang suami mencapai 38 tahun. Renata menepis anggapan bahwa pernikahannya terjadi karena hubungan terlarang atau sebagai pelakor, sebab wanita yang menjadi pengantin di foto tersebut diketahui telah lama berpisah dari sang suami.