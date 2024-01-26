Konsumsi Kopi saat Perut Kosong Sebabkan Maag? Ini Faktanya

KOPI menjadi salah satu minuman yang disukai banyak orang. Minuman dengan rasa yang khas ini dipercaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh.

Karena sangat digemari, banyak orang yang menyajikan kopi sebelum sarapan atau saat perut masih dalam keadaan kosong. Alhasil banyak masyarakat yang beranggapan bahwa minum kopi tanpa makan di pagi hari dapat memicu sakit lambung. Lantas benarkah hal tersebut?

Merangkum dari laman The New York Times, Jumat (2/1/2024), sejak 1970an, para peneliti sebenarnya telah menyelidiki manfaat dan bahaya minum kopi, terutama yang berkaitan dengan usus. Untungnya, perut bisa menahan segala macam iritasi, termasuk kopi.

Hal ini sempat diungkapkan oleh seorang profesor fisiologi dan biologi membran di University of California, Davis School of Medicine, dan anggota dari dewan pengurus American Gastroenterological Association, Kim Barrett.

“Perut memiliki banyak cara untuk melindungi dirinya sendiri. Misalnya, dia mengeluarkan lapisan lendir kental yang menciptakan perisai kuat antara lapisan perut dan apa pun yang Anda konsumsi. Perisai itu juga melindungi lambung dari lingkungan asam alami yang dibutuhkan untuk memecah makanan,” kata dr. Barrett.

Kepala penyakit dalam di Baylor University Medical Center di Dallas, dr. Byron Cryer, menjelaskan, iritan seperti alkohol, asap rokok, dan obat anti inflamasi nonsteroid seperti ibuprofen (Advil, Motrin) atau naproxen (Aleve) diketahui dapat mengubah mekanisme pertahanan alami lambung kita dan melukai lapisannya.

Laboratorium penelitiannya berspesialisasi dalam memahami bagaimana berbagai obat dan bahan kimia lainnya dapat membahayakan lambung dan usus kecil. Meskipun iritasi tertentu dapat membuat perut lebih rentan terhadap pembentukan asam dan maag, beberapa penelitian besar menemukan bahwa tidak demikian halnya dengan kopi.

Sebuah penelitian pada tahun 2013 terhadap lebih dari 8.000 orang yang tinggal di Jepang, misalnya, tidak menemukan hubungan yang signifikan antara konsumsi kopi dan pembentukan maag di lambung atau usus. Bahkan, di antara mereka yang minum tiga cangkir atau lebih per hari.

“Kopi, bahkan dalam bentuk pekat, tidak mungkin menyebabkan kerusakan pada perut.Dan lebih sedikit lagi dengan dosis yang biasa terdapat pada minuman biasa,” kata dr. Cryer.

Meskipun demikian, kopi memang memiliki efek pada usus, dapat mempercepat usus besar dan mendorong buang air besar, dan kopi meningkatkan produksi asam di lambung. Di luar usus, kafein dari kopi diketahui dapat meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Dan jika diminum terlalu dekat dengan waktu tidur, dapat mengganggu tidur Anda. Namun, menurut Dr.Cryer, dampak ini bersifat sementara.