Sering Berikan Anak Susu Pada Malam Hari? Yuk Kenali Bahayanya

Bahaya memberikan susu pada anak di malam hari. (Foto: Freepik.com)

BANYAK orangtua yang memberikan susu pada anaknya sebelum tidur. Cara ini dilakukan untuk meningkatkan ketenangan, menghilangkan kecemasan, dan membuat anak tidur lebih nyenyak.

Namun tahukah Anda, ternyata memberikan susu pada si kecil sebelum tidur tidak baik loh. Hal itu disampaikan oleh Medical & Scientific Affairs Director Sarihusada, Dr dr Ray Wagiu Basrowi, MKK.

"Biasanya anak-anak setelah minum susu banyak yang ngedot sambil tiduran itu bisa bikin karang gigi, carries, itu nggak bagus," ujar dr Ray kepada media dalam acara Bicara Gizi ‘Pentingnya Nutrisi yang Tepat untuk Tumbuh Kembang Maksimal Anak’, di Jakarta, Kamis 25 Januari 2024.

Selain itu juga ketika minum susu sebelum tidur oromotor atau dasar keterampilan makan, mencakup semua kegiatan yang menggunakan sistem gerak otot dari oral cavity bayi harus dijaga dengan baik.

"Kalau anak sudah tidur kan nggak bisa dibangunin buat sikat gigi. Jadi itu bisa menyebabkan karies juga," katanya.

Dokter Ray menambahkan saat tidur anak membutuhkan energi untuk metabolisme basal atau protein yang kaya akan zat besi. Namun bila terlalu banyak di dalam tubuh tidak terbakar selama tidur. Dia pun menyebutkan waktu terbaik memberikan susu pada anak.

"Jadi memang sebaiknya susu itu diminum 2-3 kali tapi jangan menjelang tidur di malam hari. Jaraknya sesuai anjuran saja bisa pagi, siang, atau sore tapi jangan menjelang waktu tidur," ucapnya.