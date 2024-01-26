Cek Fakta, Stunting Tidak Bisa Disembuhkan?

STUNTING menjadi salah satu permasalahan utama kesehatan anak di Indonesia. Data PBB 2020 mencatat 6,3 juta balita Indonesia terdiagnosis mengalami stunting. Menurut Kementerian Kesehatan RI, hingga saat ini ada 12 Provinsi dengan catatan kasus stunting tinggi se-Indonesia.

Keduabelas provinsi itu antara lain Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten.

"Target kami masih sama bahwa 2024 angka stunting Indonesia ada di angka 14 persen. Sementara itu, mengacu data 2022, kasus stunting Indonesia masih cukup tinggi yaitu 21,6persen," jelas Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu Anak Kemenkes RI, Lovely Daisy di acara temu media dalam memperingati Hari Gizi Nasional, di Jakarta belum lama ini.

"Untuk data 2023 terkait stunting Indonesia, masih dalam proses. Sebentar lagi datanya keluar," tambahnya.

Tak ayal, menjadi banyak pertanyaan di benak banyak orang tua, apakah stunting tidak bisa disembuhkan? Benarkah demikian?

Menurut Lovely Daisy, perbaikan atau tidaknya anak stunting itu tergantung seberapa parah kondisinya. Ada anak stunting dengan berat badan tidak naik, ada juga anak stunting dengan berat badan kurang.