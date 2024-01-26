Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Gigi Berantakan Berkaitan dengan Kesehatan Mental? Ini Penjelasannya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |23:00 WIB
Gigi Berantakan Berkaitan dengan Kesehatan Mental? Ini Penjelasannya
Gigi berantakan berkaitan dengan kesehatan mental? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

GANGGUAN kesehatan mental seperti bipolar, demensia, cemas, ataupun depresi ternyata bisa berkaitan dengan kondisi gigi yang dimiliki oleh seseorang. Dokter Gigi Spesialis Ortodonti, drg Irwin Lesmono, Sp. Ort menjelaskan karena penampilan gigi yang tidak beraturan atau berantakan seringkali membuat seseorang tidak percaya diri.

Bahkan pada beberapa kasus, drg Irwin mengatakan seseorang bisa saja mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan seperti tindakan bullying akibat kondisi gigi tersebut.

“Contohnya ada pasien datang ke saya orangtua dan anak-anak, anaknya berusia kurang lebih sembilan tahun, sebenarnya kalau saya lihat giginya oke nggak rapi atau berantakan. Apakah harus dirapikan saat itu juga? Tentu tidak, tapi orangtua ini meminta agar gigi anaknya dirapihkan secepatnya,” kata drg Irwin dikutip dalam acara Media Briefing RS Pondok Indah, di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Kamis 25 Januari 2024.

Kesehatan gigi dan mulut

Dalam kasus seperti ini pihaknya harus mengakomodir keinginan pasien. Di sisi lain pentingnya tanggung jawab sangat diperlukan. Sebab, jika pada orang dewasa akan lebih mudah mengatur kedisiplinannya. Namun, akankah hal itu dapat diterapkan pada anak ketika harus menjaga gigi sepenuhnya?

Halaman:
1 2
      
