Minyak Kelapa Vs Minyak Zaitun, Mana yang Lebih Sehat?

MINYAK kelapa dan minyak zaitun menjadi dua jenis minyak yang digunakan sebagian besar orang sebagai bahan untuk memasak. Keduanya mengandung lemak nabati yang memberikan berbagai manfaat kesehatan untuk tubuh.

Secara alami, minyak kelapa maupun zaitun bersifat vegan dan bebas gluten. Bahkan keduanya kerap kali digunakan untuk mengolah makanan khusus diet. Dua jenis minyak tersebut memiliki kesamaan yaitu berasal dari buah-buahan.

Meski begitu, keduanya juga memiliki perbedaan yang signifikan lho. Minyak kelapa cenderung memiliki rasa yang lebih manis dan teksturnya lebih lembut. Sedangkan minyak zaitun itu mempunyai rasa yang gurih hampir seperti mentega dengan sedikit hint rasa merica.

Sementara itu, melansir Kosterina, Jumat (26/1/2024), jika dilihat dari jumlah kalori antara minyak kelapa dan minyak zaitun kurang lebih memiliki jumlah kalori yang sama. Dalam satu sendok makannya mengandung 119 hingga 120 kalori dan 14 gram lemak total.

Minyak zaitun sendiri memiliki segudang manfaat untuk tubuh seperti mampu menurunkan kolesterol LDL dan risiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan bahkan beberapa jenis kanker. Bukan minyak zaitun biasa yang mendapat predikat minyak terbaik untuk memasak, melainkan jenis minyak zaitun extra virgin.

Minyak zaitun extra virgin mempunyai titik asap yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan minyak kelapa, sehingga cocok untuk menggoreng, membuat kue, dan memasak hidangan lain yang membutuhkan api yang besar. Jenis minyak ini pun lebih ringan dan tidak banyak tertinggal di makanan yang melalui proses penggorengan.