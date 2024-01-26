Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cara Unik Cinta Laura Menjaga Kesehatan Gigi, Sikat Gigi Selama Lima Menit

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |16:00 WIB
Cara Unik Cinta Laura Menjaga Kesehatan Gigi, Sikat Gigi Selama Lima Menit
Cinta Laura gemar menjaga kesehatan gigi. (Foto: Instagram @claurakhiel)
A
A
A

SEBAGAI seorang artis menjaga penampilan merupakan hal penting, begitu juga bagi Cinta Laura. Selain cantik, dia juga suka menjaga kesehatan gigi dan mulutnya.

"Aku memikirkan kesehatan gusi dan gigi dari usia belasan tahun. Hal itu selalu detail aku pikirin, mengikuti jadwal (periksa gigi)," ujar Cinta kepada media baru-baru ini.

Bahkan fun fact dari Cinta adalah selalu sikat gigi bisa selama hampir lima menit.

"Karena aku detail banget orangnya, paling detail soal kebersihan gigi. Aku nggak tahan ngeliat karang gigi jadi selalu sikat gigi bisa lama sekali," tuturnya.

Cinta Laura

"Aku sikat gigi sebelum tidur itu harus banget dan flossing, flossing itu penting banget guys supaya nggak bolong gigi nya dan supaya nggak bau mulut. Jadi itu semua aku lakukan," katanya.

Pelantun lagu Money ini juga selalu rutin ke dokter gigi untuk mengecek kesehatan gigi dan mulutnya. Dia rutin ke dokter gigi setiap tiga bulan sekali.

"Kalau ada kotoran sedikit (gigi) sedikit pun aku akan selalu langsung ke dokter gigi untuk membersihkan semuanya. Pokoknya harus dan itu sangat penting. Aku beruntung seumur hidup nggak pernah perlu pakai behel jadi ini gigi yang kalian liat emang asli rapih gitu," tuturnya.

Cinta mengaku di tengah tren perawatan gigi, dia tidak pernah tergiur untuk mempercantik giginya. Bahkan Cinta bercerita selama 20 tahun dia masih memiliki gigi susu dan tidak dicabut.

