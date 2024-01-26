Cerita Vidi Aldiano Usai Jalani Kemoterapi, Badan Menggigil hingga Bangun Dalam Kondisi Takikardia

PENYANYI Vidi Aldiano terus melakukan kemoterapi untuk mengobati kanker ginjal yang dideritanya. Beberapa waktu lalu, melalui video Online Journal: Part 2 yang diunggah dalam Instagram pribadinya, Vidi Aldiano terlihat membagikan kondisi terkini setelah kemoterapi.

Pelantun lagu Nuansa Bening ini mengaku merasakan beberapa side effect dari kemoterapi. Mulai dari menggigil hingga merasa ngilu.

“Hi everyone, gue Vidi dan welcome to my online journal. And today was such i think it’s an okay day. Karena semalam sebenarnya gua agak lumayan dapat side effect dari kemo yang gua lakukan hari sebelumnya,” kata Vidi dikutip dari Instagram @vidialdiano, Jumat (26/1/2024).

“Badan gua kaya menggigil semalaman dan mulai ngilu sebadan lagi dan kalau kegesek sakit,” ucap Vidi.

Side effects tersebut masih dia rasakan hingga keesokan harinya saat dirinya bangun di pagi hari. Vidi mengatakan dirinya bangun dalam keadaan takikardia.

“Takikardia itu di mana gua tiba-tiba heart rate-nya tinggi di atas 110 di saat gua lagi duduk gitu,” ucap Vidi.

Keadaan tersebut sempat membuatnya merasa stres. Pasalnya, di hari tersebut Vidi memiliki banyak sekali jadwal pekerjaan yang harus dilakukan. Mulai dari podcast bersama Deddy Corbuzier, latihan dance, hingga fitting baju untuk manggung.

Vidi mengaku sempat bimbang apakah dirinya harus tetap melanjutkan aktivitasnya yang padat atau membatalkannya. Dengan bijak, Vidi memilih untuk mengambil waktu 30 menit agar kondisinya kembali membaik. Setelah itu, dirinya langsung berangkat menjalani aktivitasnya satu per satu.

“Gua tetap syuting Podhub dua episode. Mungkin karena ketemu sama orang-orang yang positif dan environmentnya luar biasa. Om Deddy juga giving like a great environment for me to work with. Itu kaya getting better,” ujar Vidi.

Selanjutnya, Vidi mulai melakukan latihan menari untuk penampilannya di acara musik. Dirinya menghabiskan waktu dua jam untuk berlatih. Kemudian langsung bergegas ke rumah untuk proses fitting baju manggung.