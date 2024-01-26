Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cerita Vidi Aldiano Usai Jalani Kemoterapi, Badan Menggigil hingga Bangun Dalam Kondisi Takikardia

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |14:00 WIB
Cerita Vidi Aldiano Usai Jalani Kemoterapi, Badan Menggigil hingga Bangun Dalam Kondisi Takikardia
Vidi Aldiano ceritakan kondisinya usai lakukan kemoterapi. (Foto: Instagram @vidialdiano)
A
A
A

PENYANYI Vidi Aldiano terus melakukan kemoterapi untuk mengobati kanker ginjal yang dideritanya. Beberapa waktu lalu, melalui video Online Journal: Part 2 yang diunggah dalam Instagram pribadinya, Vidi Aldiano terlihat membagikan kondisi terkini setelah kemoterapi.

Pelantun lagu Nuansa Bening ini mengaku merasakan beberapa side effect dari kemoterapi. Mulai dari menggigil hingga merasa ngilu.

“Hi everyone, gue Vidi dan welcome to my online journal. And today was such i think it’s an okay day. Karena semalam sebenarnya gua agak lumayan dapat side effect dari kemo yang gua lakukan hari sebelumnya,” kata Vidi dikutip dari Instagram @vidialdiano, Jumat (26/1/2024).

“Badan gua kaya menggigil semalaman dan mulai ngilu sebadan lagi dan kalau kegesek sakit,” ucap Vidi.

Side effects tersebut masih dia rasakan hingga keesokan harinya saat dirinya bangun di pagi hari. Vidi mengatakan dirinya bangun dalam keadaan takikardia.

Vidi Aldiano

“Takikardia itu di mana gua tiba-tiba heart rate-nya tinggi di atas 110 di saat gua lagi duduk gitu,” ucap Vidi.

Keadaan tersebut sempat membuatnya merasa stres. Pasalnya, di hari tersebut Vidi memiliki banyak sekali jadwal pekerjaan yang harus dilakukan. Mulai dari podcast bersama Deddy Corbuzier, latihan dance, hingga fitting baju untuk manggung.

Vidi mengaku sempat bimbang apakah dirinya harus tetap melanjutkan aktivitasnya yang padat atau membatalkannya. Dengan bijak, Vidi memilih untuk mengambil waktu 30 menit agar kondisinya kembali membaik. Setelah itu, dirinya langsung berangkat menjalani aktivitasnya satu per satu.

“Gua tetap syuting Podhub dua episode. Mungkin karena ketemu sama orang-orang yang positif dan environmentnya luar biasa. Om Deddy juga giving like a great environment for me to work with. Itu kaya getting better,” ujar Vidi.

Selanjutnya, Vidi mulai melakukan latihan menari untuk penampilannya di acara musik. Dirinya menghabiskan waktu dua jam untuk berlatih. Kemudian langsung bergegas ke rumah untuk proses fitting baju manggung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/487/3016449/sebelum-meninggal-ayah-mertua-chua-kotak-sempat-rutin-kemoterapi-C9WZ3xIqoq.jpg
Sebelum Meninggal, Ayah Mertua Chua Kotak Sempat Rutin Kemoterapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/483/3016399/chua-kotak-sebut-ayah-mertua-sempat-beberapa-kali-jalani-kemoterapi-usai-divonis-alami-komplikasi-qULUWHJd9U.jpg
Chua Kotak Sebut Ayah Mertua Sempat Beberapa Kali Jalani Kemoterapi Usai Divonis Alami Komplikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/05/481/2809061/ada-benjolan-di-pankreas-ibunda-ginanjar-sempat-ingin-kemoterapi-sebelum-meninggal-0lGw7ykXHv.JPG
Ada Benjolan di Pankreas, Ibunda Ginanjar Sempat Ingin Kemoterapi Sebelum Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/33/3180764//vidi_aldiano-oMfE_large.jpg
Vidi Aldiano Pamit Hiatus dari Dunia Musik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/33/3179496//vidi_aldiano-5OJF_large.JPG
Vidi Aldiano Beri Dukungan ke Raisa Usai Ceraikan Hamish Daud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176160//vidi_aldiano-PjGJ_large.JPG
Momen Vidi Aldiano Terlihat Makin Kurus saat Kencan dengan Sheila Dara, Netizen Beri Semangat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement