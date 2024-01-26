5 Suplemen Ini Bisa Bikin Awet Muda, Digunakan Masyarakat Korea Selatan

MASYARAKAT Korea Selatan sering kali mendapat pujian karena parasnya yang cantik dan tampan. Bukan hanya sekedar rupawan, wajah masyarakat Korea Selatan pun dinilai awet muda. Lantas tahukah Anda apa rahasia wajah menarik mereka?

Salah satu rahasia kulit bersih berseri dan awet muda masyarakat Korea Selatan yakni asupan suplemen. Hal ini membantu menutrisi dan menjaga kulit dari dalam tubuh. Mengutip dari Times of India, Jumat (26/1/2024), berikut lima suplemen yang dikonsumsi orang Korea Selatan agar awet muda.

1. Omega-3

Ditemukan berlimpah pada ikan berlemak seperti salmon dan mackerel, asam lemak omega-3 sangat penting untuk kesehatan jantung dan fungsi kognitif. Karena tidak semua orang mengonsumsi ikan secara rutin, banyak orang Korea memilih suplemen omega-3, terutama yang berasal dari minyak ikan atau alga. Suplemen ini dihargai karena potensinya dalam mendukung kesehatan jantung dan mengurangi peradangan.

Meskipun merupakan negara dengan sinar matahari yang melimpah, kekurangan vitamin D menjadi perhatian di Korea Selatan karena faktor gaya hidup seperti jam kerja yang panjang.

Vitamin D sangat penting untuk kesehatan tulang, fungsi kekebalan tubuh, dan pengaturan suasana hati. Suplemen vitamin D, terutama selama bulan-bulan musim dingin atau bagi mereka yang paparan sinar matahari terbatas, biasanya dikonsumsi untuk mengatasi kekurangan vitamin D.

3. Kolagen

Kolagen adalah protein yang memberikan dukungan struktural pada kulit, rambut, dan kuku. Menyadari peran kolagen dalam menjaga keremajaan kulit, banyak orang Korea memasukkan suplemen kolagen ke dalam perawatan kecantikan mereka. Suplemen ini dipercaya dapat meningkatkan elastisitas dan hidrasi kulit, serta mengurangi munculnya kerutan.