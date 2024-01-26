Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Suplemen Ini Bisa Bikin Awet Muda, Digunakan Masyarakat Korea Selatan

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |22:00 WIB
5 Suplemen Ini Bisa Bikin Awet Muda, Digunakan Masyarakat Korea Selatan
Resep awet muda masyarakat Korea Selatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MASYARAKAT Korea Selatan sering kali mendapat pujian karena parasnya yang cantik dan tampan. Bukan hanya sekedar rupawan, wajah masyarakat Korea Selatan pun dinilai awet muda. Lantas tahukah Anda apa rahasia wajah menarik mereka?

Salah satu rahasia kulit bersih berseri dan awet muda masyarakat Korea Selatan yakni asupan suplemen. Hal ini membantu menutrisi dan menjaga kulit dari dalam tubuh. Mengutip dari Times of India, Jumat (26/1/2024), berikut lima suplemen yang dikonsumsi orang Korea Selatan agar awet muda.

1. Omega-3

Ditemukan berlimpah pada ikan berlemak seperti salmon dan mackerel, asam lemak omega-3 sangat penting untuk kesehatan jantung dan fungsi kognitif. Karena tidak semua orang mengonsumsi ikan secara rutin, banyak orang Korea memilih suplemen omega-3, terutama yang berasal dari minyak ikan atau alga. Suplemen ini dihargai karena potensinya dalam mendukung kesehatan jantung dan mengurangi peradangan.

2. Vitamin D

Resep awet muda

Meskipun merupakan negara dengan sinar matahari yang melimpah, kekurangan vitamin D menjadi perhatian di Korea Selatan karena faktor gaya hidup seperti jam kerja yang panjang.

Vitamin D sangat penting untuk kesehatan tulang, fungsi kekebalan tubuh, dan pengaturan suasana hati. Suplemen vitamin D, terutama selama bulan-bulan musim dingin atau bagi mereka yang paparan sinar matahari terbatas, biasanya dikonsumsi untuk mengatasi kekurangan vitamin D.

3. Kolagen

Kolagen adalah protein yang memberikan dukungan struktural pada kulit, rambut, dan kuku. Menyadari peran kolagen dalam menjaga keremajaan kulit, banyak orang Korea memasukkan suplemen kolagen ke dalam perawatan kecantikan mereka. Suplemen ini dipercaya dapat meningkatkan elastisitas dan hidrasi kulit, serta mengurangi munculnya kerutan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement