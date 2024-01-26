Peringati Hari Gizi Nasional, Kemenkes Ajak Masyarakat Terapkan Konsep Isi Piringku Setiap Hari

HARI Gizi Nasional diperingati pada 25 Januari setiap tahunnya. Terkait hal tersebut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengajak masyarakat untuk lebih peduli dengan makanan yang dikonsumsi setiap harinya.

Menurutnya, setiap setengah piring makanan yang dikonsumsi oleh seseorang, harus berisikan lauk pauk, nasi atau karbohidrat, serta protein hewani yang dapat dikonsumsi dengan komposisi yang seimbang.

“Kurangi konsumsi gula, garam, dan lemak. Satu hari maksimal orang dewasa konsumsi gula setidaknya 4 sdm, garam 1 sdt, lemak 5 sdt. Kondisi itu sudah termasuk dengan makan besar, snack, minyak untuk menggoreng, menumis, dan lain-lain,” kata Ngabila Salama selaku Praktisi Kesehatan Masyarakat sekaligus Staf Teknis Komunikasi Transformasi Kesehatan Kemenkes RI, dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/1/2024).

Tak hanya itu, Ngabila juga mengatakan sayur dan buah juga tidak kalah penting untuk diperhatikan. Setidaknya seseorang mengonsumsi lima porsi dalam satu harinya terdiri dari tiga porsi makan besar dan dua porsi snack di antara makan besar.

Sedangkan kalangan anak-anak yang paling utama adalah dengan mencukupi konsumsi protein hewani. Tujuannya untuk mencegah anak terhindar dari masalah stunting. Tentunya kebiasaan ini tidak bisa berjalan tanpa didukung dengan beberapa hal seperti mulai membatasi konsumsi rokok terutama pada keluarga miskin.

“Konsumsi rokok pada keluarga utamanya keluarga miskin juga perlu dibatasi, karena rokok konsumsi nomor dua rumah tangga miskin sesudah beras,” ucap Ngabila.