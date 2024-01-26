Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Peringati Hari Gizi Nasional, Kemenkes Ajak Masyarakat Terapkan Konsep Isi Piringku Setiap Hari

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |04:00 WIB
Peringati Hari Gizi Nasional, Kemenkes Ajak Masyarakat Terapkan Konsep Isi Piringku Setiap Hari
Kemenkes ajak masyarakat lebih peduli dengan makanan yang dikonsumsi. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

HARI Gizi Nasional diperingati pada 25 Januari setiap tahunnya. Terkait hal tersebut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengajak masyarakat untuk lebih peduli dengan makanan yang dikonsumsi setiap harinya.

Menurutnya, setiap setengah piring makanan yang dikonsumsi oleh seseorang, harus berisikan lauk pauk, nasi atau karbohidrat, serta protein hewani yang dapat dikonsumsi dengan komposisi yang seimbang.

“Kurangi konsumsi gula, garam, dan lemak. Satu hari maksimal orang dewasa konsumsi gula setidaknya 4 sdm, garam 1 sdt, lemak 5 sdt. Kondisi itu sudah termasuk dengan makan besar, snack, minyak untuk menggoreng, menumis, dan lain-lain,” kata Ngabila Salama selaku Praktisi Kesehatan Masyarakat sekaligus Staf Teknis Komunikasi Transformasi Kesehatan Kemenkes RI, dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/1/2024).

Hari Gizi Nasional

Tak hanya itu, Ngabila juga mengatakan sayur dan buah juga tidak kalah penting untuk diperhatikan. Setidaknya seseorang mengonsumsi lima porsi dalam satu harinya terdiri dari tiga porsi makan besar dan dua porsi snack di antara makan besar.

Sedangkan kalangan anak-anak yang paling utama adalah dengan mencukupi konsumsi protein hewani. Tujuannya untuk mencegah anak terhindar dari masalah stunting. Tentunya kebiasaan ini tidak bisa berjalan tanpa didukung dengan beberapa hal seperti mulai membatasi konsumsi rokok terutama pada keluarga miskin.

“Konsumsi rokok pada keluarga utamanya keluarga miskin juga perlu dibatasi, karena rokok konsumsi nomor dua rumah tangga miskin sesudah beras,” ucap Ngabila.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement