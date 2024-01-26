Waspada! 5 Kebiasaan Ini Bisa Memperpendek Usia Seseorang

SETIAP orang memiliki beberapa kebiasaan buruk yang sulit untuk diubah atau hilangkan. Mengerikannya kebiasaan buruk ini tanpa disadari dapat mengurangi masa hidup seseorang.

Perlu diketahui, tubuh manusia akan rusak seiring berjalannya waktu. Tubuh bisa kehilangan sejumlah kemampuan dan kekuatan, sementara pikiran akan mengalami penurunan kognitif dan daya ingat seiring bertambahnya usia. Namun, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk memperlambat proses penuaan tersebut lho.

Caranya dengan menghilangkan beberapa kebiasaan buruk yang kerap dilakukan setiap hari. Merangkum dari GQ India, Jumat (26/1/2024) berikut beberapa kebiasaan buruk yang bisa memperpendek usia seseorang.

1. Terlalu banyak duduk

Kebiasaan untuk tidak melakukan gerakan di keseharian sangatlah tidak sehat dan duduk terlalu lama setiap hari dapat mengurangi masa hidup Anda. Para ahli mengatakan bahwa Anda tidak hanya harus melakukan rutinitas olahraga harian, tetapi penting juga untuk menemukan motivasi ketika bangun tidur dan beraktivitas sepanjang hari.

contohnya seseorang dapat berjalan kaki ke tempat kerja, memilih tangga daripada lift, dan melakukan beberapa olahraga ringan di kantor. Menurut Wall Street Journal, hindari menghabiskan lebih dari tiga jam untuk duduk.

2. Pensiun dini

Para peneliti telah menemukan bahwa orang yang tetap bekerja dan tidak ada benar-benar pensiun memiliki masa hidup yang lebih panjang. Bukan berarti mereka bekerja selamanya, namun setelah mereka berhenti bekerja, mereka tetap mencari aktivitas yang membuat mereka tetap aktif.

Hal ini ada hubungannya dengan fakta bahwa bekerja membantu menjaga pikiran dan tubuh agar tetap aktif dan setiap orang memiliki alasan untuk bangun di pagi hari dan merasa termotivasi setiap harinya. Di sisi lain, tidak bekerja sama sekali telah diidentifikasi sebagai salah satu faktor yang dapat menyebabkan kematian dini.

3. Tidak bersosialisasi

Penelitian kebahagiaan yang dilakukan Harvard selama puluhan tahun menemukan salah satu kunci terpenting mendapatkan kebahagiaan adalah persahabatan. Namun manfaatnya lebih dari sekedar kebahagiaan, bersosialisasi juga membuat otak Anda tetap aktif dan membantu hidup lebih lama.

Sedangkan jika Anda tidak memiliki teman dan tidak bersosialisasi memberikan efek sebaliknya. Penelitian Harvard menunjukkan bahwa Anda hanya memerlukan beberapa teman dekat untuk merasakan manfaat dari kehidupan sosial yang aktif.