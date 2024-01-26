Pertempuran Sengit di Khan Younis Sebabkan Ratusan Pasien Terjebak di Rumah Sakit

PERTEMPURAN sengit antara Israel dan Palestina di Khan Younis mengakibatkan para pasien dan pengungsi terjebak di Rumah Sakit Nasser sejak Rabu 24 Januari 2024. Meski penduduk diminta untuk meninggalkan wilayah Gaza selatan, kelompok bantuan Doctors Without Borders menyatakan bahwa melarikan diri bukanlah pilihan yang tepat.

Kantor kemanusiaan PBB mengungkapkan penduduk tidak dapat pergi. Daerah tersebut telah menjadi tempat tinggal bagi 88.000 warga dan 425.000 pengungsi. Kementerian Kesehatan Gaza juga mengonfirmasikan Rumah Sakit Nasser kini diisolasi, bahkan staf kelompok bantuan Doctors Without Borders ikut terjebak lantaran jalan tidak dapat diakses dan berbahaya.

“Staf kami masih berada di dalam Rumah Sakit Nasser bersama sekitar 850 pasien dan ribuan pengungsi. Rumah sakit itu merupakan salah satu fasilitas medis yang merawat pasien kritis,” tutur kelompok bantuan Doctors Without Borders, dikutip Okezone.com dari PBS NewsHour, Jumat (26/1/2024).

Hingga saat ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak kunjung menunjukkan niat menghentikan serangan lintas perbatasan. Menurutnya, serangan tersebut telah menewaskan 1.200 warga dan menculik 250 orang lainnya.

Akibat dari gempuran yang dilakukan Israel, ribuan masyarakat Gaza berhamburan melarikan diri menuju tempat penampungan lain.

Setidaknya 1,5 juta penduduk memadati tempat penampungan di sekitar Kota Rafah. Adapun saksi mata dari warga Palestina yang melihat tentara dan tank militer Israel juga menyerbu wilayah Al Mawasi, meskipun telah dinyatakan sebagai zona aman. Menurut Badan Pengungsi Palestina PBB, sudah mencapai 1,7 juta orang mengungsi dari wilayah utara Gaza.

“Setidaknya 210 warga tewas dalam 24 jam terakhir sehingga jumlah korban kian meningkat menjadi 25.700 orang. Sebagian besar, korban yang meninggal adalah perempuan dan anak-anak,” ujar Kemenkes Gaza.

Meski demikian, Netanyahu tetap berkomitmen mengalahkan Hamas dan setelahnya akan mengembalikan para sandera Gaza. Namun Hamas tidak ingin melepaskan tawanannya hingga Israel mengakhiri serangan kepada Palestina.