HOME WOMEN TRAVEL

7 Tempat Terbaik Menikmati Keindahan Bunga Sakura di Jepang

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |20:03 WIB
7 Tempat Terbaik Menikmati Keindahan Bunga Sakura di Jepang
Bunga Sakura di Jepang (Foto: IG/@kiwibandit)
TIBANYA musim semi di Jepang dengan mekarnya bunga sakura memang merupakan peristiwa yang sangat istimewa setiap tahunnya.

Bunga sakura bukan hanya menjadi simbol musim semi, tetapi juga keindahan dan kehidupan baru.

Tradisi 'hanami' yang berarti 'melihat bunga' dalam bahasa Jepang, menjadi aktivitas populer selama musim sakura. Orang-orang berkumpul di bawah pohon-pohon sakura untuk bersantai, merayakan, dan menikmati keindahan alam.

Tentu saja, banyak wilayah di Jepang yang dihiasi bunga Sakura dan menjadi daya tarik utama bagi warga lokal Jepan maupun turis.

Melansir The Times, berikut beberapa tempat terbaik di Jepang yang sajikan panorama indah musim Sakura!

1. Yoshino, Kansai

Tempat ini merupakan destinasi mekarnya bunga sakura yang paling terkenal di Jepang. Lebih dari 30.000 pohon sakura bermekaran menghiasi Pegunungan Kii yang mengelilingi kota ini, dan musim mekarnya biasanya dimulai pada akhir Maret.

Bunga Sakura

(Foto: Japan Cheapo/John Daub)

Bintang utama pemandangan ini ada di Gunung Yoshino, pohon sakura yang sangat besar, dengan dahan-dahan yang menjuntai ke tanah. Pohon disana bersinar dari senja hingga tengah malam.

2. Istana Himeji, Kansai

Dinding putih Istana Himeji yang berusia 14 abad dan terdaftar di Unesco ini memberikan latar belakang yang sempurna untuk ribuan pohon sakura yang bermekaran di sekelilingnya. Bunga sakura pertama biasanya mekar mulai akhir Maret.

3. Lima Danau Fuji, Chubu

Danau-danau yang mencolok ini membentuk busur di sekitar kaki Gunung Fuji dan merupakan lokasi yang indah untuk hanami.

Bunga Sakura di Jepang

(Foto: www.japancherryblossom.com)

Cara populer untuk menikmati musim ini ialah dengan menghabiskan hari di onsen dan melihat bunga sakura yang bermekaran. Kota resor Danau Kawaguchi adalah pilihan terbaik.

4. Kastil Hirosaki, Tohoku

Salah satu tempat tercantik untuk melihat bunga sakura di Jepang, istana tiga lantai kuno ini dikelilingi oleh parit berbenteng dan taman besar dengan pepohonan yang menghiasi cahaya lampu di malam hari. Dua jenis pohon sakura di sini mekar pada waktu yang berbeda.

Telusuri berita women lainnya
