Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Curug Paling Hits di Bogor, Cocok buat Segarkan Tubuh di Akhir Pekan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |08:11 WIB
10 Curug Paling Hits di Bogor, Cocok buat Segarkan Tubuh di Akhir Pekan
Curug Lontar di Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat (Foto: Instagram/@hadjukemal)
A
A
A

BERBAGAI tempat wisata di Bogor, Jawa Barat masih jadi incaran pelancong asal Jakarta dan sekitarnya. Selain jaraknya yang dekat, Bogor memiliki banyak destinasi wisata alam dengan suasana asri yang tak pernah gagal mengobati penat.

Salah satu spot favorit wisatawan ialah air terjun atau curug. Tak perlu jauh-jauh, Bogor masih menawarkan deretan curug nan indah dengan pemandangan alam nan menakjubkan.

Berikut 10 curug paling hits yang kerap menjadi pilihan destinasi wisatawan untuk melepas penat di Bogor, Jawa Barat.

1. Curug Naga

Tidak hanya menawarkan keindahan air terjun saja, berbagai aktivitas seru menantang adrenalin bisa dijajal di sini. Contohnya saja jungle trekking, cliff jumping, body rafting, sampai dengan river trekking.

Curug Naga, Bogor

(Foto: Instagram/@curugnaga)

Bagi yang ingin melihat keindahan curug, pengelola mewajibkan reservasi terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan untuk persiapan peralatan dan juga logistik di area yang akan dikunjungi. Akan ada pemandu yang membuat liburan kian menyenangkan.

2. Curug Putri Kencana

Air terjun dengan ketinggian 7 meter ini berada di antara tebing batu. Alirannya memang tidak terlalu tinggi, namun kolam alami di bawahnya tetap indah. Warnanya hijau toska dan cukup jernih.

Banyak pengunjung bermain air di kolamnya. Mitos yang santer terdengar tentang curug ini adalah adanya penampakan seorang putri yang memiliki paras ayu yang naik kereta kencana.

Terlepas dari mitos itu, alam di sini memang sangat nyaman untuk tempat menjernihkan pikiran.

Curug Putri Kencana

(Foto: Instagram/@rita.nurmaliza)

3. Curug Lontar

Selanjutnya ada Curug Lontar yang juga jadi salah satu curug terbaik di Bogor. Ketinggiannya mencapai 30 meter dengan kolam luas di bawahnya.

Karena debit airnya yang deras, Anda dilarang untuk berenang di sini. Eits, meski begitu Anda masih bisa menikmati segarnya air dan seru-seruan dengan menyewa perahu karet lho!

4. Curug Ngumpet

Seperti namanya, Curug Ngumpet terletak cukup tersembunyi dan memerlukan perjuangan untuk mencapainya. Lokasinya ada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

Suasana di sekitaran gunung memang masih sangat asri dengan pepohonan rindang hutan. Bagi Anda yang menginginkan ketenangan dan keasrian wisata air terjun, curug yang satu ini bisa jadi pilihannya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/408/3039983/curug_sodong_sukabumi-GHl6_large.JPG
Curug Sodong, Surga Tersembunyi di Geopark Ciletuh Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/408/3018431/air_terjun_palukahan-r9tM_large.JPG
4 Rekomendasi Wisata Air Terjun di Sijunjung Sumbar, Pesonanya Memikat Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/408/3016649/air_terjun_coban_jahe-Nyc6_large.JPG
Air Terjun Coban Jahe: Lokasi, Fasilitas Wisata dan Harga Tiket Masuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/408/3014490/curug_pangeran_bogor-6aES_large.JPG
Curug Pangeran: Lokasi, Aktivitas Wisata dan Harga Tiket Masuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/408/3009145/intip-keindahan-air-terjun-aek-sijorni-spot-ideal-lenyapkan-penat-eWYUd8fTBu.jpg
Intip Keindahan Air Terjun Aek Sijorni, Spot Ideal Lenyapkan Penat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/406/2985787/ternyata-ini-alasan-kenapa-curug-walet-bogor-dikenal-sangat-angker-DZ29SzAmjl.JPG
Ternyata Ini Alasan Kenapa Curug Walet Bogor Dikenal Sangat Angker
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement