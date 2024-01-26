10 Curug Paling Hits di Bogor, Cocok buat Segarkan Tubuh di Akhir Pekan

BERBAGAI tempat wisata di Bogor, Jawa Barat masih jadi incaran pelancong asal Jakarta dan sekitarnya. Selain jaraknya yang dekat, Bogor memiliki banyak destinasi wisata alam dengan suasana asri yang tak pernah gagal mengobati penat.

Salah satu spot favorit wisatawan ialah air terjun atau curug. Tak perlu jauh-jauh, Bogor masih menawarkan deretan curug nan indah dengan pemandangan alam nan menakjubkan.

Berikut 10 curug paling hits yang kerap menjadi pilihan destinasi wisatawan untuk melepas penat di Bogor, Jawa Barat.

1. Curug Naga

Tidak hanya menawarkan keindahan air terjun saja, berbagai aktivitas seru menantang adrenalin bisa dijajal di sini. Contohnya saja jungle trekking, cliff jumping, body rafting, sampai dengan river trekking.

(Foto: Instagram/@curugnaga)

Bagi yang ingin melihat keindahan curug, pengelola mewajibkan reservasi terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan untuk persiapan peralatan dan juga logistik di area yang akan dikunjungi. Akan ada pemandu yang membuat liburan kian menyenangkan.

2. Curug Putri Kencana

Air terjun dengan ketinggian 7 meter ini berada di antara tebing batu. Alirannya memang tidak terlalu tinggi, namun kolam alami di bawahnya tetap indah. Warnanya hijau toska dan cukup jernih.

Banyak pengunjung bermain air di kolamnya. Mitos yang santer terdengar tentang curug ini adalah adanya penampakan seorang putri yang memiliki paras ayu yang naik kereta kencana.

Terlepas dari mitos itu, alam di sini memang sangat nyaman untuk tempat menjernihkan pikiran.

(Foto: Instagram/@rita.nurmaliza)

3. Curug Lontar

Selanjutnya ada Curug Lontar yang juga jadi salah satu curug terbaik di Bogor. Ketinggiannya mencapai 30 meter dengan kolam luas di bawahnya.

Karena debit airnya yang deras, Anda dilarang untuk berenang di sini. Eits, meski begitu Anda masih bisa menikmati segarnya air dan seru-seruan dengan menyewa perahu karet lho!

4. Curug Ngumpet

Seperti namanya, Curug Ngumpet terletak cukup tersembunyi dan memerlukan perjuangan untuk mencapainya. Lokasinya ada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

Suasana di sekitaran gunung memang masih sangat asri dengan pepohonan rindang hutan. Bagi Anda yang menginginkan ketenangan dan keasrian wisata air terjun, curug yang satu ini bisa jadi pilihannya.