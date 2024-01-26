Melihat dari Dekat Terminal Kereta Api Pertama di Tokyo Berusia 152 Tahun

JEPANG merupakan salah satu destinasi favorit wisatawan mancanegara di Asia. Bahkan Tokyo belum lama ini menggeser Bali sebagai destinasi pilihan wisatawan asal Australia.

Selain dikenal oleh beragam destinasi wisatanya yang menarik, negeri sakura juga dikenal dengan inovasinya dalam hal transportasi.

Seperti halnya kehadiran kereta api yang diharapkan mampu mengatasi kemacetan dan memudahkan rakyatnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Kali ini, Tim MNC Portal pada Rabu, 24 Januari 2024 berkesempatan mengunjungi salah satu stasiun di distrik bisnis dan hiburan di pusat Tokyo bernama Shimbashi.

Distrik di wilayah 2-chōme-17 Shinbashi, Minato City, Tokyo ini berada di sebelah selatan Taman Hibiya dan Istana Kekaisaran Tokyo.

(Foto: Widya Michella/MPI)

Tepat di luar Stasiun Shimbashi terdapat bagian depan dari lokomotif uap berwarna hitam yang dipajang di tengah-tengah sejumlah gedung pencakar langit. Tampak sejumlah wisatawan mengabadikan momennya dengan berfoto bersama tepat di depan lokomotif itu.

Koordinator dari Japan International Cooperation Center (JICE) 2024, Takagi Hitoshi mengatakan bahwa Shimbashi terkenal sebagai terminal kereta api pertama di Tokyo. Terutama untuk jalur Tokyo ke Yokohama, dari tahun 1872 hingga 1914.

"Di sini titik awal perkeretaapian di Jepang yang melayani di luar metropolitan Tokyo. Kereta api ini

mulai beroperasi sejak tahun 14 Oktober 1872 dari Shimbashi sampai luar Tokyo kota Yokohama," kata Takagi kepada MNC Portal.