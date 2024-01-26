Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Dorong ASEAN Plus Three Perkuat 3 Kerja Sama Utama Bidang Pariwisata, Apa Saja?

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |21:05 WIB
Sandiaga Dorong ASEAN Plus Three Perkuat 3 Kerja Sama Utama Bidang Pariwisata, Apa Saja?
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mendorong ASEAN Plus Three memperkuat tiga kerja sama utama dalam mengembangkan pariwisata.

ASEAN Plus Three merupakan sebuah bentuk kerja sama ekonomi yang diikuti oleh seluruh negara anggota ASEAN bersama dengan tiga negara di kawasan Asia Timur Laut, yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.

“ASEAN Plus Three, Korea Selatan, Jepang, dan China ini di ASEAN Utara menyumbang total hampir 20 persen. Tapi ini masih belum optimal dibandingkan sebelum pandemi, jadi kita mendorong 3 kerja sama utama,” kata Sandi, di Landmark Mekong Riverside Hotel, Vientiane, Laos, Jumat (26/1/2023).

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Ia menjelaskan, kerja sama yang didorong yakni capacity building atau peningkatan kapasitas SDM pariwisata Indonesia.

Kedua, peningkatan konektivitas. Sehingga dengan adanya peningkatan konektivitas berupa penerbangan langsung ini menjadi stimulus besar bagi kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

“Jadi kita temanya Connecting the Connectivitys, menyambungkan dari 3 negara ini ke destinasi wisata di ASEAN, terutama di Indonesia. Agar, bukan hanya Bali dan Jakarta, kita juga mendorong Batam, karena sekarang Batam ada penerbangan dari Kuching, ada juga dari Korea,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement