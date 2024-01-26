Sandiaga Dorong ASEAN Plus Three Perkuat 3 Kerja Sama Utama Bidang Pariwisata, Apa Saja?

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mendorong ASEAN Plus Three memperkuat tiga kerja sama utama dalam mengembangkan pariwisata.

ASEAN Plus Three merupakan sebuah bentuk kerja sama ekonomi yang diikuti oleh seluruh negara anggota ASEAN bersama dengan tiga negara di kawasan Asia Timur Laut, yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.

“ASEAN Plus Three, Korea Selatan, Jepang, dan China ini di ASEAN Utara menyumbang total hampir 20 persen. Tapi ini masih belum optimal dibandingkan sebelum pandemi, jadi kita mendorong 3 kerja sama utama,” kata Sandi, di Landmark Mekong Riverside Hotel, Vientiane, Laos, Jumat (26/1/2023).

Ia menjelaskan, kerja sama yang didorong yakni capacity building atau peningkatan kapasitas SDM pariwisata Indonesia.

Kedua, peningkatan konektivitas. Sehingga dengan adanya peningkatan konektivitas berupa penerbangan langsung ini menjadi stimulus besar bagi kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

“Jadi kita temanya Connecting the Connectivitys, menyambungkan dari 3 negara ini ke destinasi wisata di ASEAN, terutama di Indonesia. Agar, bukan hanya Bali dan Jakarta, kita juga mendorong Batam, karena sekarang Batam ada penerbangan dari Kuching, ada juga dari Korea,” tuturnya.