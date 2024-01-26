Sambangi Manggarai NTT, Ganjar Pranowo Janji Kembangkan Sektor Pariwisata dan Pertanian

Capres 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo dalam kunjungan ke Kabupaten Manggarai, NTT (Foto: MNC Media)

CALON Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo memberikan motivasi kepada generasi muda, untuk mengembangkan potensi sektor pariwisata dan pertanian di Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Awalnya Ganjar Pranowo diberitahu oleh Uskup Ruteng Mgr Siprianus Hormat tentang potensi pertanian dan pariwisata di Ruteng yang luar biasa.

Hal itu ia sampaikannya saat berorasi di Hajatan Rakyat di Stadion Golo Dukar, Ruteng, Kabupaten Manggarai, pada Jumat (26/1/2028).

"Tadi Pak Uskup bilang, Pak Ganjar, pertanian di sini hebat, pariwisata di sini hebat, kasihlah anak-anak muda di sini mengelola pertanian dan pariwisata agar lebih maju. Apakah sanggup?" kata Ganjar yang disambut dengan teriakan 'sanggup' dari masyarakat yang hadir di stadion.

Lebih lanjut, pasangan Ganjar-Mahfud, berkomitmen meningkatkan sektor pertanian dan menjamin ketersediaan pupuk bagi petani secara merata.

Hal itu, disebabkan produksi pertanian terjamin dan berkualitas menyangkut dengan ketahanan pangan bangsa, mati-hidup bangsa.

"Kekurangan pupuk untuk petani, artinya produktivitas bisa turun dan kalau ini tidak diperhatikan maka kita tidak bisa swasembada. Kalau soal perut, soal pertaian, itu soal mati-hidup bangsa kita," lanjut Ganjar.

Selain pupuk, Ganjar-Mahfud juga berkomitmen meningkatkan produktivitas pertanian yang memberdayakan petani bukan berorientasi proyek seperti Food Estate yang menghabiskan dana triliunan rupiah dan ternyata gagal.

"Kalau cuma tanam singkong dan jagung petani lebih jago, lebih bisa, dan Insya Allah tidak ada yang gagal, karena mereka punya pengalaman," ungkap Ganjar.

Dia menuturkan, Ganjar-Mahfud juga berkomitmen mengentaskan kemiskinan melalui program pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak dari keluarga miskin untuk memperoleh akses pendidikan sampai perguruan tinggi.