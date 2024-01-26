Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ternyata Ini Alasan Pulau Kunti Terlarang Dikunjungi Wisatawan

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |19:02 WIB
Ternyata Ini Alasan Pulau Kunti Terlarang Dikunjungi Wisatawan
Pulau Kunti di Sukabumi, Jawa Barat (Foto: Instagram/@wisata_pulau_kunti)
A
A
A

PULAU Kunti, yang terletak di kawasan Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp), Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ditutup bagi wisatawan terhitung tahun 2024 ini.

Keputusan untuk menutup pulau tersebut diambil sebagai langkah upaya mempertahankan keindahan alam kawasan sekaligus memastikan terjaganya ketertiban lingkungan.

Alhasil, Pulau Kunti dinyatakan sebagai zona terlarang bagi pelancong yang hendak berkunjung.

Penutupan Pulau Kunti diharapkan dapat menjaga keindahan alam serta ekosistemnya, sambil juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian kawasan dengan nilai ekologis yang tinggi.

Infografis Geopark Indonesia Diakui UNESCO

Kepala Resort BKSDA Cikepuh, Iwan Setiawan menegaskan, penutupan terhadap Pulau Kunti sebagai destinasi wisata merupakan hasil pertimbangan terhadap kondisi yang semakin memprihatinkan di pulau tersebut, termasuk peningkatan kekumuhan dan kehadiran pedagang yang menimbulkan kekhawatiran.

Menurut dia, Pulau Kunti terletak di dalam wilayah Cagar Alam, dan keputusan tersebut telah disetujui dalam rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait.

“Tidak diperbolehkan wisatawan atau siapapun masuk ke Pasir Putih dan Pulau Kunti, kecuali tujuannya melakukan penelitian dan pendidikan, nanti wisatawan bisa melihat dua objek wisata ini dari perahu,” kata dia beberapa waktu lalu.

Larangan tersebut kata dia sudah berlaku mulai 1 Januari 2024. "Aktivitas di sana para pedagang (juga) tidak diperbolehkan, karena itu masuk Geopark yang diutamakan konservasinya,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
