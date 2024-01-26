Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Buka Vegan Festival 2024 di Surabaya, Angela Tanoesoedibjo: Peluang Ekonomi Sangat Besar

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |15:32 WIB
Buka Vegan Festival 2024 di Surabaya, Angela Tanoesoedibjo: Peluang Ekonomi Sangat Besar
Wamenparekraf RI, Angela Tanoesoedibjo (Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf)
A
A
A

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/WakaBaparekraf), Angela Tanoesoedibjo menyoroti peluang ekonomi yang muncul pada penerapan pola hidup sehat di kalangan masyarakat dalam acara Vegan Festival 2024.

Vegan Festival 2024 yang bertema 'Around The World' merupakan festival vegan terbesar di dunia yang diselenggarakan di Exhibition Hall Grand City Mall Surabaya, Jawa Timur, selama 4 hari dari 25-28 Januari 2024.

Dihadiri oleh Wamenparekraf Angela, event ini bertujuan untuk menyosialisasikan pola hidup sehat berbasis nabati (vegan) dan sebagai gerakan ramah lingkungan untuk mengurangi efek global warming dan climate change.

Sebelumnya, Vegan Festival telah digelar pada tahun 2022 dengan tema 'Wonderland Indonesia' dan berhasil mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia - Indonesia (MURI) sebagai 'The Biggest Vegan Festival in the World'.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo

(Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf)

Dalam sambutannya, Wamenparekraf Angela mengatakan, sistem pangan dunia berkontribusi terhadap sepertiga dari isu climate change saat ini.

“Sistem pangan dunia menyerap 70 persen dari air bersih dunia dan mengakibatkan pencemaran air dan danau sampai 80 persen serta merusak lahan,” kata Angela, mengutip laman Kemenparekraf.

Menurut Angela, terdapat tiga fakta menarik terkait vegan lifestyle. Pertama, ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa bila seluruh dunia menerapkan vegan diet atau plant-based diet akan mengurangi green gas emissions dan pencemaran air bersih sampai dengan 75 persen, serta mengurangi penggunaan air bersih sampai 54 persen.

Kedua, ada 1-3 persen populasi dunia yang sudah mengadopsi vegan lifestyle. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat per tahunnya sebesar 6.2 persen selama 10 tahun ke depan. Ketiga, terdapat peluang vegan economy untuk Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement