Buka Vegan Festival 2024 di Surabaya, Angela Tanoesoedibjo: Peluang Ekonomi Sangat Besar

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/WakaBaparekraf), Angela Tanoesoedibjo menyoroti peluang ekonomi yang muncul pada penerapan pola hidup sehat di kalangan masyarakat dalam acara Vegan Festival 2024.

Vegan Festival 2024 yang bertema 'Around The World' merupakan festival vegan terbesar di dunia yang diselenggarakan di Exhibition Hall Grand City Mall Surabaya, Jawa Timur, selama 4 hari dari 25-28 Januari 2024.

Dihadiri oleh Wamenparekraf Angela, event ini bertujuan untuk menyosialisasikan pola hidup sehat berbasis nabati (vegan) dan sebagai gerakan ramah lingkungan untuk mengurangi efek global warming dan climate change.

Sebelumnya, Vegan Festival telah digelar pada tahun 2022 dengan tema 'Wonderland Indonesia' dan berhasil mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia - Indonesia (MURI) sebagai 'The Biggest Vegan Festival in the World'.

(Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf)

Dalam sambutannya, Wamenparekraf Angela mengatakan, sistem pangan dunia berkontribusi terhadap sepertiga dari isu climate change saat ini.

“Sistem pangan dunia menyerap 70 persen dari air bersih dunia dan mengakibatkan pencemaran air dan danau sampai 80 persen serta merusak lahan,” kata Angela, mengutip laman Kemenparekraf.

Menurut Angela, terdapat tiga fakta menarik terkait vegan lifestyle. Pertama, ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa bila seluruh dunia menerapkan vegan diet atau plant-based diet akan mengurangi green gas emissions dan pencemaran air bersih sampai dengan 75 persen, serta mengurangi penggunaan air bersih sampai 54 persen.

Kedua, ada 1-3 persen populasi dunia yang sudah mengadopsi vegan lifestyle. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat per tahunnya sebesar 6.2 persen selama 10 tahun ke depan. Ketiga, terdapat peluang vegan economy untuk Indonesia.