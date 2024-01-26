Bocah 10 Tahun Tewas Tenggelam saat Berwisata Petualangan Bareng Keluarga

LIBURAN keluarga yang diharapkan menjadi momen indah seketika berubah jadi petaka. Seorang bocah 10 tahun meregang nyawa setelah terjatuh dan tenggelam di sungai kawasan Taman Nasional Fiordland, Pulau Selatan, Selandia Baru.

Gadis malang itu awalnya sedang menikmati petualangan di alam liar bersama keluarganya di Marian Creek.

Ia tiba-tiba terpeleset dan hanyut terbawa derasnya arus sungai, pada Kamis pukul 11.40 waktu setempat.

Inspektur Mike Bowman, dari Kepolisian Southland yang menangani kasus ini menjelaskan, upaya penyelamatan segera dilakukan setelah gadis itu ditemukan terbawa arus di hilir sungai.

Meski seorang dokter sengaja diterbangkan ke lokasi kejadian dan tindakan CPR dilakukan dengan sigap, namun nyawa bocah perempuan itu gagal diselamatkan.

"Kejadian ini sangat traumatik bagi semua yang terlibat, dan polisi memberikan dukungan kepada keluarga korban," kata Bowman, menyitir News.com.au.