Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bocah 10 Tahun Tewas Tenggelam saat Berwisata Petualangan Bareng Keluarga

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |15:02 WIB
Bocah 10 Tahun Tewas Tenggelam saat Berwisata Petualangan Bareng Keluarga
Ilustrasi (Foto: Pexels)
A
A
A

LIBURAN keluarga yang diharapkan menjadi momen indah seketika berubah jadi petaka. Seorang bocah 10 tahun meregang nyawa setelah terjatuh dan tenggelam di sungai kawasan Taman Nasional Fiordland, Pulau Selatan, Selandia Baru.

Gadis malang itu awalnya sedang menikmati petualangan di alam liar bersama keluarganya di Marian Creek.

Ia tiba-tiba terpeleset dan hanyut terbawa derasnya arus sungai, pada Kamis pukul 11.40 waktu setempat.

Infografis Kebiasaan Buruk Traveling

Inspektur Mike Bowman, dari Kepolisian Southland yang menangani kasus ini menjelaskan, upaya penyelamatan segera dilakukan setelah gadis itu ditemukan terbawa arus di hilir sungai.

Meski seorang dokter sengaja diterbangkan ke lokasi kejadian dan tindakan CPR dilakukan dengan sigap, namun nyawa bocah perempuan itu gagal diselamatkan.

"Kejadian ini sangat traumatik bagi semua yang terlibat, dan polisi memberikan dukungan kepada keluarga korban," kata Bowman, menyitir News.com.au.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/549/3070882/ilustrasi_resort_hutan-iOCB_large.jpg
9 Resor Mewah di Hutan Hujan untuk Pengalaman Menginap Dekat Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/408/3070868/aurora_borealis_fenomena_cahaya_utara_yang_memikat_langit_malam-kBwc_large.jpg
Aurora Borealis, Fenomena Cahaya Utara yang Memikat Langit Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/408/3029768/danau_memukau_di_berau-4OGZ_large.JPG
3 Danau Memukau di Berau, Cantik Segarkan Mata Wajib Masuk Bucket List
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/408/3023669/driam_riverside-g3hQ_large.JPG
7 Tempat Wisata Keren di Ciwidey, Pas buat Healing dan Relaksasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/408/3023098/tawangmangu_wonder_park-ir67_large.JPG
7 Tempat Wisata Populer di Tawangmangu, Cocok Dieksplor saat Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/408/3020500/danau_paisu_pok-oafX_large.JPG
Mirip Labuan Cermin, Danau di Sulawesi Tengah Ini Indah Sebening Kaca
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement