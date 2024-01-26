Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Demi Kelestarian Lingkungan, Mendaki Gunung Fuji Wajib Bayar Mulai Juli 2024

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |14:03 WIB
Demi Kelestarian Lingkungan, Mendaki Gunung Fuji Wajib Bayar Mulai Juli 2024
Gunung Fuji di Jepang (Foto: Instagram/@mountfujijapan)
A
A
A

JEPANG mengambil langkah tegas dalam menangani masalah sampah dan keamanan di Gunung Fuji dengan menerapkan pembatasan pengunjung dan biaya masuk di beberapa rute pendakian.

Lonjakan jumlah pengunjung telah menimbulkan kekhawatiran akan tumpukan sampah dan potensi bahaya bagi pejalan kaki.

Langkah ini diharapkan dapat membantu menjaga kebersihan dan keamanan gunung yang menjadi salah satu ikon Jepang tersebut.

Dengan demikian, pembatasan pengunjung dan biaya masuk menjadi langkah proaktif untuk melindungi Gunung Fuji dan lingkungannya dari dampak negatif pariwisata yang berlebihan.

Rencananya, mulai 1 Juli 2024, Jepang akan memberlakukan biaya masuk bagi pengunjung yang ingin mendaki Gunung Fuji, salah satu rute mendaki yang paling terkenal di dunia.

Jalur Yoshida, yang merupakan rute paling populer karena akses yang mudah dari Tokyo dan banyaknya fasilitas di sepanjang perjalanan, akan menjadi salah satu yang terkena dampak.

Infografis Gunung Everest

Pemerintah Prefektur Yamanashi, yang bertanggung jawab atas aktivitas pendakian di Gunung Fuji, mengambil langkah ini dengan tujuan untuk melindungi lingkungan gunung yang merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO.

Dengan menerapkan tarif masuk, diharapkan akan membantu mengurangi dampak negatif dari jumlah pengunjung yang meningkat dan memberikan sumber daya tambahan untuk pemeliharaan lingkungan alami yang penting tersebut.

Melansir Euronews, selain menerapkan biaya masuk, pemerintah setempat juga akan menetapkan batasan harian untuk jumlah orang yang diizinkan mendaki Gunung Fuji melalui jalur Yoshida, bertujuan mengurangi kemacetan dan memertahankan keberlanjutan lingkungan.

Mulai 1 Juli tahun ini, jumlah pendaki akan dibatasi hingga 4.000 orang per hari, yang akan berlangsung selama 70 hari di musim pendakian musim panas.

Selain itu, ada larangan bagi pendaki untuk memulai pendakian antara pukul 16.00 hingga 02.00, sehingga memastikan keselamatan dan pendakian yang lebih terkendali. Diharapkan langkah yang diambil dapat mengurangi dampak dari lonjakan jumlah pengunjung serta melindungi lingkungan alam yang rentan di Gunung Fuji.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
