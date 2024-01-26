Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tanpa Kunci dan Nyaris Transparan, Desain Kamar Mandi Hotel Ini Bikin Turis Bingung

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |10:50 WIB
Tanpa Kunci dan Nyaris Transparan, Desain Kamar Mandi Hotel Ini Bikin Turis Bingung
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

TAMU hotel di Selandia Baru dikejutkan oleh fitur aneh di kamar tempat mereka menginap. Dalam sebuah wawancara dengan New Zealand Herald, wisatawan tersebut awalnya check in ke kamar mereka di Pullman Rotorua. Mereka melihat adanya sebuah bilik kaca buram di sudut kamar.

Di balik kaca, hanya beberapa langkah dari tempat tidur, terdapat bilik toilet yang membuat turis itu benar-benar bingung.

"Apakah ini hal yang berbau budaya? Ini pertama kalinya saya berkunjung dan saya benar-benar bingung dengan pilihan arsitektur ini," tanya mereka di grup Reddit tentang fitur di kamar seharga USD183 atau berkisar Rp3 juta per malam itu.

Bilik Kaca Kamar Mandi Hotel

(Foto: Reddit/Proudclad)

"Tidak ada privasi, pintu kamarnya tidak sampai ke langit-langit, cukup transparan dan tidak memiliki kunci. Apakah saya gila atau ini aneh?" kritiknya.

Sebagian besar warganet setuju dengan pernyataan wisatawan tersebut, mengenai kurangnya privasi yang membuat mereka tidak betah menginap di hotel itu.

"Saya tidak ingin istri dan anak-anak saya mendengar saya buang air kecil sedetail itu," komentar salah satu netizen.

"Seperti mimpi buruk," timpal yang lain.

Ini bukan pertama kalinya seorang turis menemukan sesuatu yang aneh setelah check-in di kamar hotel.

Halaman:
1 2
      
