Beredar Foto Menara Eiffel Terbakar Viral di Medsos, Berikut Faktanya

SEBUAH video yang menunjukkan Menara Eiffel di Paris, Prancis terbakar ramai beredar hingga viral di media sosial.

Sempat muncul rumor bahwa landmark populer di kota fesyen itu dilalap api dan menarik perhatian warganet seluruh dunia.

Foto yang diunggah oleh akun TikTok @kazakhstandazhasalgan itu telah dilihat sebanyak 197 juta penayangan dan 13,1 juta suka.

(Foto: TikTok/@kazakhstandazhasalgan)

Namun, usut punya usut, video tersebut ternyata hoaks atau berita palsu. Diduga pengguna akun tersebut menggunakan AI (artificial intelligence) untuk menciptakan ilusi adanya kebakaran pada Menara Eiffel.

Dalam akunnya, memang banyak unggahan foto dan video bangunan yang terbakar. Saat ditelusuri tidak ada laporan kebakaran Menara Eiffel yang terdaftar pada situs web kepolisian Paris.

Melihat jumlah kunjungan ke Menara Eiffel yang mencapai lebih dari tujuh juta orang per tahun ini, wajar jika banyak orang yang bergegas ke media sosial untuk menanggapi rumor yang beredar.