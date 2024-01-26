Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pajak Turis Asing ke Bali Mulai Berlaku 14 Februari 2024, Begini Cara Bayarnya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |07:01 WIB
Pajak Turis Asing ke Bali Mulai Berlaku 14 Februari 2024, Begini Cara Bayarnya
Ilustrasi (Foto: Pinterest)
A
A
A

BALI masih menjadi salah satu destinasi favorit pelancong baik domestik maupun mancanegara.

Namun, demi mendukung keberlanjutan dan kemajuan pariwisata Bali, pemerintah setempat baru-baru ini menerapkan aturan terbaru bagi turis asing yang akan berwisata di Bali.

Mengutip laman Love Bali, pajak turis tersebut rencananya dijadwalkan mulai berlaku pada 14 Februari 2024 mendatang.

Aturan resmi itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali.

Pemberlakuan pajak turis tersebut diperuntukkan bagi setiap turis asing yang tiba di Bali. Nantinya, turis tersebut akan membayarkan pajak turis sebesar Rp150.000.

Infografis Turis Wajib Punya SIM Internasional

Pemberlakuan pajak turis tersebut tidak hanya untuk orang dewasa, namun juga berlaku bagi anak-anak, sehingga turis asing perlu memastikan telah mengalokasikan bujet khusus saat berlibur ke Bali.

Cara membayar

Pemerintah Daerah Bali berupaya untuk memudahkan para turis yang akan ke Bali untuk membayar pajak tersebut. Karena itu, cara membayar pajak turis di Bali amatlah praktis.

Pemerintah mendorong setiap pembayaran pajak turis Bali dilakukan secara online. Pembayaran online bisa dilakukan via situs web Love Bali sejak sebelum kedatangan.

Melalui situs web Love Bali itu pula, turis dapat mengisi informasi data dirinya, kemudian mendapatkan kode QR setelah membayar. Turis tinggal tunjukkan saja kode QR itu saat tiba di bandara Bali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176405/bali-j1WT_large.jpg
Bangga! Bali Dinobatkan Jadi Pulau Terbaik Asia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/408/3135774/fasilitas_dan_harga_kamar_hotel_tempat_luna_maya_menikah_tarifnya_rp12_juta_per_malam-iu7h_large.jpg
Fasilitas dan Harga Kamar Hotel Tempat Luna Maya Menikah, Tarifnya Rp12 Juta per Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/408/3130985/7_tempat_honeymoon_favorit_di_bali_pemandangannya_pantai_hingga_tebing-Rxo3_large.jpg
7 Tempat Honeymoon Favorit di Bali, Pemandangannya Pantai hingga Tebing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/549/3128779/harga_tiket_masuk_bali_zoo_destinasi_yang_dikunjungi_jokowi_dan_keluarga_di_momen_liburan_lebaran-e8Pw_large.jpg
Harga Tiket Masuk Bali Zoo, Destinasi yang Dikunjungi Jokowi dan Keluarga di Momen Liburan Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/408/3126602/pariwisata_bali-tudQ_large.jpg
Sinergi Partai Perindo-Pemprov Bali, Wujudkan Pariwisata Berkualitas dan Bermartabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/406/3070977/hotel_ramah_lingkungan_di_bali-cUG7_large.jpg
Kepincut Indonesia, Pengusaha Asal Kanada Ini Dirikan Hotel Ramah Lingkungan di Bali
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement