HOME WOMEN TRAVEL

Jangan Pernah Lakukan Ini di Pesawat jika Tak Ingin Dicap Penumpang Menjengkelkan

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |06:15 WIB
Jangan Pernah Lakukan Ini di Pesawat jika Tak Ingin Dicap Penumpang Menjengkelkan
Ilustrasi (Foto: Pixabay)
A
A
A

TERDAPAT etika di pesawat yang wajib diperhatikan setiap penumpang agar mereka tidak dianggap sebagai orang menjengkelkan. Penting bagi penumpang untuk selalu menjaga etika dan perilaku yang baik selama penerbangan.

Di antaranya mematuhi petunjuk dan aturan penerbangan, menghormati hak privasi dan kenyamanan penumpang lain, serta menunjukkan kesadaran terhadap lingkungan yang terbatas di dalam pesawat.

Dalam etika penerbangan yang umumnya dianggap sebagai aturan tidak tertulis, beberapa termasuk tidak mencuri sandaran tangan, berperilaku sopan terhadap awak kabin, dan menjaga kebersihan pribadi dengan baik.

Namun, ada satu kebiasaan penumpang yang diakui pramugari sebagai sesuatu yang 'menjijikkan' yakni bertepuk tangan ketika pesawat mendarat atau landing.

Infografis Etika Dasar di Pesawat

Rosie Panter, seorang pakar perjalanan di Dealchecker, memberikan peringatan terhadap kebiasaan ini. Bertepuk tangan setelah pesawat mendarat sering dianggap mengganggu dan sangat tidak diperlukan.

Meski beberapa penumpang mungkin melakukannya sebagai ekspresi rasa syukur atau kelegaan, banyak pihak termasuk pramugari, melihatnya sebagai kebiasaan yang tidak perlu dan dapat mengganggu kenyamanan penumpang lainnya.

Penting bagi penumpang untuk selalu mempertimbangkan sikap dan kenyamanan bersama selama penerbangan. Beberapa kebiasaan yang mungkin tampak sepele bagi satu orang, namun dapat dianggap mengganggu oleh yang lain. Oleh karenanya, menjadi penumpang yang berperilaku baik dan bagaimana itu dapat memengaruhi orang lain di sekitar anda.

