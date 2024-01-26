Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Kuliner Ini Paling Lezat Dinikmati saat Cuaca Hujan

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |13:01 WIB
5 Kuliner Ini Paling Lezat Dinikmati saat Cuaca Hujan
Makanan Berkuah. (Foto: Freepik)
A
A
A

INDONESIA memang tengah memasuki musim pancaroba, yang terkadang panas dan kadangkala hujan deras. Memang, ketika perubahan cuaca ini juga membuat kita harus mengganti maenu makanan yang kita konsumsi.

Di musim hujan, sangat nyaman menyantap makanan yang bisa menghangatkan badan. Selain itu, terkadang cuaca dingin membuat tubuh cepat lapar. Makanan dengan kuah pedas diketahui sangat cocok disantap saat hujan. Nah apa saja pilihan menu yang direkomendasikan saat hujan, seperti dilansir dari Highend.

Sup

Sup atau semur sering disantap saat hujan karena dapat menghangatkan badan dan memberikan kenyamanan saat cuaca dingin. Selain itu, sup atau rebusan juga dapat memberikan rasa kenyang dan juga bergizi. Saat musim hujan, Anda bisa menikmati berbagai macam sop seperti sop ayam, sop buntut, sop iga dan masih banyak lagi.

Bakso

Bakso merupakan makanan yang populer saat musim hujan. Makanan berbahan dasar daging ini digemari berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Perpaduan daging, sayuran, dan mie akan memanjakan lidah dan menghangatkan tubuh dari dinginnya cuaca.

Tekwan

Hidangan ini terbuat dari ikan tenggiri dan sagu serta dilengkapi dengan kuah kaldu udang yang nikmat. Hampir seperti bakso, tekwan pilihan tepat dinikmati saat cuaca dingin dan musim hujan

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/194/2985925/5-inspirasi-outfit-trench-coat-tetap-keren-meskipun-musim-hujan-Ao5bAlzWVe.jpg
5 Inspirasi Outfit Trench Coat, Tetap Keren Meskipun Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977554/catat-5-tips-cegah-rumah-bocor-di-musim-hujan-NbKbHI7ZYX.jpg
Catat! 5 Tips Cegah Rumah Bocor di Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/612/2977061/7-fakta-menarik-yang-jarang-diketahui-tentang-hujan-IMcFpsUo7n.jpg
7 Fakta Menarik yang Jarang Diketahui Tentang Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/612/2957117/mengapa-suara-hujan-bikin-tenang-dan-mengantuk-NTWP8bD2jH.jpg
Mengapa Suara Hujan Bikin Tenang dan Mengantuk?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/06/194/2950404/8-cara-tepat-rawat-jas-hujan-agar-tak-gampang-bau-apek-t6SESbgVC8.jpg
8 Cara Tepat Rawat Jas Hujan agar Tak Gampang Bau Apek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/612/2939746/5-minuman-paling-cocok-untuk-musim-hujan-EqFGcRc7ly.jpg
5 Minuman Paling Cocok untuk Musim Hujan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement