5 Kuliner Ini Paling Lezat Dinikmati saat Cuaca Hujan

INDONESIA memang tengah memasuki musim pancaroba, yang terkadang panas dan kadangkala hujan deras. Memang, ketika perubahan cuaca ini juga membuat kita harus mengganti maenu makanan yang kita konsumsi.

Di musim hujan, sangat nyaman menyantap makanan yang bisa menghangatkan badan. Selain itu, terkadang cuaca dingin membuat tubuh cepat lapar. Makanan dengan kuah pedas diketahui sangat cocok disantap saat hujan. Nah apa saja pilihan menu yang direkomendasikan saat hujan, seperti dilansir dari Highend.

Sup

Sup atau semur sering disantap saat hujan karena dapat menghangatkan badan dan memberikan kenyamanan saat cuaca dingin. Selain itu, sup atau rebusan juga dapat memberikan rasa kenyang dan juga bergizi. Saat musim hujan, Anda bisa menikmati berbagai macam sop seperti sop ayam, sop buntut, sop iga dan masih banyak lagi.

Bakso

Bakso merupakan makanan yang populer saat musim hujan. Makanan berbahan dasar daging ini digemari berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Perpaduan daging, sayuran, dan mie akan memanjakan lidah dan menghangatkan tubuh dari dinginnya cuaca.

Tekwan

Hidangan ini terbuat dari ikan tenggiri dan sagu serta dilengkapi dengan kuah kaldu udang yang nikmat. Hampir seperti bakso, tekwan pilihan tepat dinikmati saat cuaca dingin dan musim hujan