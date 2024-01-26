Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Kenalkan Keistimewaan Daging Sapi Australia, Meat Livestock Australia Gelar Workshop hingga Dinner

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |05:30 WIB
Kenalkan Keistimewaan Daging Sapi Australia, Meat Livestock Australia Gelar Workshop hingga Dinner
Kualitas daging sapi Australia, (Foto: MPI/Wiwie)
A
A
A

MEAT Livestock Australia (MLA) kembali mengadakan workshop hingga dinner dengan menu spesial daging sapi Queensland di acara dinner program Aussie Beef Mates.

Jika hari pertama sempat digelar di Swissotel PIK Avenue, Jakarta Utara, hari kedua program Aussie Beef Mates diselenggarakan di LIBERTÁ Kitchen & Bar, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis, (25/1/2024)

Regional Manager Meat Livestock Australia, Valeska mengatakan, kegiatan ini sendiri tak hanya bertujuan untuk mengedukasi chef-chef dan industri kuliner di Indonesia tentang daging sapi Australia, namun juga memperkenalkan keistimewaan dari jenis daging sapi dari Negeri Kanguru itu.

“Jadi hari ini dalam rangka Aussie Beef Mates dan juga sekaligus merayakan Australia Day, kami bersama dengan Primarasa Group Liberta menyelenggarakan Master Class Aussie Meat Academy,” ujar Valeska, saat diwawancara di sela-sela acara.

(Foto: MPI/Wiwie)

“Dan ini memang serangkaian kegiatan untuk mengenalkan, menginspirasi chef-chef dan dunia kuliner, dan juga banyak sharing informasi soal daging sapi Australia,” lanjutnya.

Pada momen workshop tersebut, para peserta yang mayoritas terdiri dari para pelaku industri kuliner itu berkesempatan mendengarkan pemaparan dari Chef Stefu Santoso terkait daging sapi Australia.

