Semakin Populer di Selebriti Hollywood, Begini Tips Memadukan Pakaian Rajut untuk Pria

SELAMA pandemi Covid-19, merajut menjadi populer dan kemungkinan besar akan menjadi tren di musim panas ini juga. Crochet sendiri merupakan seni merenda dengan menggunakan kait atau jarum rajut.

Pakaian rajutan dulunya lebih dikenal di kalangan wanita, kini rajutan juga merambah ke mode pria. Anda mungkin sering melihatnya ketika pergi ke toko pakaian atau toko online untuk membeli baju.

Beberapa selebriti pria bahkan pernah tertangkap kamera sedang memadukan pakaian rajutan dengan cara yang keren. Mulai dari Pedro Pascal, Michael B Jordan, Joe Jonas dan masih banyak lagi.

Crochet diterbitkan secara luas tidak hanya oleh selebritis, tetapi juga oleh brand desain ternama. Mulai dari Todd Snyder hingga Louis Vuitton, tren ini menjadi bintang utama di beberapa koleksi Spring/Summer 2023.

Jika dipikir-pikir, merenda menjadi populer di tahun 70an, namun saat ini merenda bukan sekadar teknik mengganti benang. Pakaian. Saat ini, merenda juga menawarkan ide tentang norma gender dan pentingnya keberlanjutan sambil tampil keren.