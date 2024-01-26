4 Gaya OOTD Devani Audri, Kekasih Ernando Ari Kiper Timnas Indonesia

POTRET Devani Audri, sosok selebgram cantik yang berhasil mencuri perhatian publik karena statusnya sebagai kekasih Ernando Ari, kiper Timnas Indonesia yang juga membela Persebaya Surabaya.

Wanita asal Semarang ini tidak hanya dikenal sebagai kekasih Ernando, tetapi juga karena selera fashion yang pke dan kecantikan yang memesona. Penasaran seperti apa potretnya? Berikut dilansir dari Instagram pribadi Devani, @devaniaudri_, Jumat (26/1/2024)

1. Setelan Oversized T-Shirt:Devani terlihat memukau dengan setelan kaus oversized warna putih. Kombinasi tampilan ini dipadukan dengan sneakers putih dan tas salempang kuning, menciptakan kesan santai namun tetap modis.

2. Cewek Mamba: Dalam potret lainnya, Devani tampil layaknya cewek mamba dengan setelan jaket kulit hitam dan mini dress abu-abu. Penampilannya begitu sempurna dengan rambut golden brown dan riasan wajah natural. Dengan gaya fashion yang modis dan elegan, tak hanya Ernando tapi netizen juga terpikat olehnya.