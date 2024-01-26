Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Gaya OOTD Devani Audri, Kekasih Ernando Ari Kiper Timnas Indonesia

Lidia Pratama , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |22:33 WIB
4 Gaya OOTD Devani Audri, Kekasih Ernando Ari Kiper Timnas Indonesia
Gaya OOTD Devani Audri, (Foto: Instagram @devaniaudri_)
A
A
A

POTRET Devani Audri, sosok selebgram cantik yang berhasil mencuri perhatian publik karena statusnya sebagai kekasih Ernando Ari, kiper Timnas Indonesia yang juga membela Persebaya Surabaya.

Wanita asal Semarang ini tidak hanya dikenal sebagai kekasih Ernando, tetapi juga karena selera fashion yang pke dan kecantikan yang memesona. Penasaran seperti apa potretnya? Berikut dilansir dari Instagram pribadi Devani, @devaniaudri_, Jumat (26/1/2024)

1. Setelan Oversized T-Shirt:Devani terlihat memukau dengan setelan kaus oversized warna putih. Kombinasi tampilan ini dipadukan dengan sneakers putih dan tas salempang kuning, menciptakan kesan santai namun tetap modis.

2. Cewek Mamba: Dalam potret lainnya, Devani tampil layaknya cewek mamba dengan setelan jaket kulit hitam dan mini dress abu-abu. Penampilannya begitu sempurna dengan rambut golden brown dan riasan wajah natural. Dengan gaya fashion yang modis dan elegan, tak hanya Ernando tapi netizen juga terpikat olehnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement