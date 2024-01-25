Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Bangunan Mirip Kakbah di Solo, Lebih Modern Pakai AC

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |08:07 WIB
Viral Bangunan Mirip Kakbah di Solo, Lebih Modern Pakai AC
Viral Bangunan Mirip Kakbah. (Foto: TikTok)
A
A
A

PERGI ke tanah Suci memang menjadi impian umat muslim, sayang tidak semua orang beruntung bisa pergi melihat Kakbah. Nah, di Desa Mulyoharjo, Kecamatan Jepara, Jawa Tengah ada bagunan yang didesain seperti Kakbah.

Hal itu terlihat dari sebuah video yang diposting oleh akun @najwayuann_. Bangunan tersebut memang mirip Kakbah dengan bentuk kotak. Adapun bagian luarnya, dicat berwarna hitam, mirip Kakbah.

Viral Kakbah

Sementara jika dilihat dari depan, ada pintu berukuran besar dengan kusen berwarna coklat keemasan. Sedangkan di bagian samping kanan, terlihat empat buah kaca yang panjang secara vertikal.

Hanya saja, bangunan tersebut dilengkapi dengan AC, bisa dilihat dari outdoor-nya yang dipasang di bagian samping kiri bangunan. Sayangnya tidak banyak informasi yang menggambarkan seperti interiornya.

Berdasarkan komentar netizen, rumah unik tersebut berlokasi di daerah Solo, Jawa Tengah. Ada juga yang mengatakan bahwa itu merupakan sebuah mushola milik rumah yang berada di sebelahnya.

Dalam Kitab Suci Alquran, Kakbah dibangun oleh Nabi Ibrahim AS bersama putranya, Nabi Ismail AS atas perintah Allah SWT. Para ahli sejarah pun memperkirakan Kakbah pertama memiliki tinggi 30-31 hasta atau sekira 20 meter dengan lebarnya 20 hasta atau sekira 10 meter.

Halaman:
1 2
      
