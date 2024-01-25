5 Potret Natasha Walsh, Adik Natasja Walsh yang Kerap Dukung Timnas Indonesia

INDONESIA harus menelan kekalahan melawan Jepang pada fase grup di Piala Asia 2024. Setelah tertinggal 3 gol, Indonesia pun mampu mencetak 1 gol hiburan dari kaki Sandy Walsh.

Gol ini pun menjadi gol perdana Sandy Walsh setelah melewati proses naturalisasi. Memang, selain Sandy Walsh dukungan untuk merah putih juga ditunjukkan oleh adiknya, Natasja Walsh.

Hal ini pun terlihat dalam postingan Instagramnya @natasjawalsh yang mengibarkan bendera merah putih di stadion. Kehadirannya di Qatar tersebut membuat netizen penasaran dengan sosok tersebut. Nah, berikut beberapa potret Natasja seperti dilansir dari akun Instagramnya.

Foto di Kolam Renang

Natasja terlihat berfoto di sebuah kolam renang hotel, dia nampak menggunakan mini dress hijau one shoulder, memamerkan kaki jenjangnya. Dia nampaknya memakai makeup nude, dengan rambut digerai serta kacamata yang di atas kepalanya.

Dress Body Suit

Kali ini, Natasja tampil dengan dress hijau body suit yang memperlihatkan tubuh seksinya. Baju ketat itu pun memperlihatkan lekuk tubuh Natasja yang membuat banyak perempuan iri.

Tampil Casual





Di foto ini, Natasja terlihat tampil casual dengan sweater cokelat yang melorot, sehingga memperlihatkan dalaman hitam dan kulit mulusnya. Sementara untuk bawahannya, dia menggunakan blue jeans dipadukan dengan sepatu kets. Tidak lupa dia menenteng tas Louis Vuitton di tangannya.