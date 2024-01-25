Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Natasha Walsh, Adik Natasja Walsh yang Kerap Dukung Timnas Indonesia

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |20:02 WIB
5 Potret Natasha Walsh, Adik Natasja Walsh yang Kerap Dukung Timnas Indonesia
Natasja Walsh. (Foto: Instagram)
A
A
A

INDONESIA harus menelan kekalahan melawan Jepang pada fase grup di Piala Asia 2024. Setelah tertinggal 3 gol, Indonesia pun mampu mencetak 1 gol hiburan dari kaki Sandy Walsh.

Gol ini pun menjadi gol perdana Sandy Walsh setelah melewati proses naturalisasi. Memang, selain Sandy Walsh dukungan untuk merah putih juga ditunjukkan oleh adiknya, Natasja Walsh.

Natasja Walsh

Hal ini pun terlihat dalam postingan Instagramnya @natasjawalsh yang mengibarkan bendera merah putih di stadion. Kehadirannya di Qatar tersebut membuat netizen penasaran dengan sosok tersebut. Nah, berikut beberapa potret Natasja seperti dilansir dari akun Instagramnya.

Foto di Kolam Renang

Natasja Walsh

Natasja terlihat berfoto di sebuah kolam renang hotel, dia nampak menggunakan mini dress hijau one shoulder, memamerkan kaki jenjangnya. Dia nampaknya memakai makeup nude, dengan rambut digerai serta kacamata yang di atas kepalanya.

Dress Body Suit

Natasja Walsh

Kali ini, Natasja tampil dengan dress hijau body suit yang memperlihatkan tubuh seksinya. Baju ketat itu pun memperlihatkan lekuk tubuh Natasja yang membuat banyak perempuan iri.

Tampil Casual

Natasja Walsh

Di foto ini, Natasja terlihat tampil casual dengan sweater cokelat yang melorot, sehingga memperlihatkan dalaman hitam dan kulit mulusnya. Sementara untuk bawahannya, dia menggunakan blue jeans dipadukan dengan sepatu kets. Tidak lupa dia menenteng tas Louis Vuitton di tangannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/612/3088268/ternyata_ini_pekerjaan_fefe_slinkert_pacar_super_cantik_nathan_tjoe_a_on_yang_nonton_langsung_di_sugbk-zRZe_large.jpg
Ternyata Ini Pekerjaan Fefe Slinkert, Pacar Super Cantik Nathan Tjoe A On yang Nonton Langsung di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/612/3027028/alice_campello-i2dB_large.jpg
5 Potret WAGs Spanyol Alice Campello, Istri Idaman Banyak Pria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/612/3027010/wags_portugal-KcqH_large.jpg
4 WAGs Cantik Timnas Portugal, Kehadirannya Kerap Menyita Perhatian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/612/3026484/erika_choperena-9EHU_large.jpg
Potret Erika Choperena WAGs Cantik Istri Penyerang Timnas Prancis Antoine Griezmann
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/612/3026464/georgina_irwin-9NX6_large.jpg
6 Potret Georgina Irwin, WAGs Inggris Istri Aaron Ramsdale
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/612/3016159/5-potret-anastasia-tamasova-istri-kiper-real-madrid-andriy-lunin-yang-punya-tubuh-seksi-dZUgzINQ0s.jpg
5 Potret Anastasia Tamasova, Istri Kiper Real Madrid Andriy Lunin yang Punya Tubuh Seksi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement