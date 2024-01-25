5 Alasan Zodiak Gemini Dibenci Banyak Orang, Bermuka Dua Salah Satunya?

5 Alasan Zodiak Gemini Dibenci Banyak Orang, mungkin jadi pertanyaan banyak orang. Baik itu para pemilik zodiaknya sendiri, atau pun orang-orang yang di sekitarnya banyak berhubungan dengan orang Gemini.

Ada beberapa zodiak yang tidak disukai orang lain karena alasan tertentu. Salah satunya, Gemini adalah yang paling tidak disukai karena sifat dan kepribadiannya. Orang dengan zodiak Gemini memiliki tanggal lahir antara tanggal 21 Mei dan 21 Juni. Gemini sering kali tidak disukai orang lain terutama karena sifatnya yang bermuka dua.

Sebenarnya, Setiap zodiak memiliki sisi negatif tertentu dan mereka juga tidak disukai oleh orang lain karena alasan tertentu. Namun diketahui bahwa orang dengan zodiak Gemini adalah orang yang paling tidak disukai. Nah, berikut 5 alasan mengapa zodiak gemini paling banyak dibenci orang, dilansir dari berbagai sumber, Kamis (25/1/2024)

1.Bermuka dua: Umumnya orang dengan zodiak Gemini kebanyakan bermuka dua. Pada suatu momen, mereka bisa bersikap manis terhadap orang lain, namun pada saat berikutnya juga bisa menjadi sosok yang sangat kasar. Nah karena bermuka dua, mereka juga suka bergosip tentang orang lain yang paling mereka benci, namun tidak akan memberikan kesempatan untuk bersikap baik kepada mereka.

2. Tidak bisa sendirian: Umumnya, para zodiak Gemini akan didominasi oleh orang-orang extrovert atau social butterfly. Ia akan dengan mudah beradaptasi, bergaul, dan senang bertemu dengan orang-orang baru, bisa dengan mudah untuk menjadi centre of attention, dan itu membuat para Gemini disukai oleh banyak orang.