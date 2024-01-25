Viral Perempuan Menikahi Boneka dan Akui Punya Anak, Netizen: Gila Berjamaah!

BARU-baru ini viral seorang perempuan asal Brasil yang memiliki impian tidak lumrah untuk pernikahannya. Pasalnya, alih-alih menikahi pria idaman atau kekasih pada umumnya, perempuan yang diketahui bernama Meirivone Rocha Moraes itu justru menikah dengan boneka buatan sang ibu.

Ya, Anda tak salah membaca kok! Mengutip New York Post, Kamis (25/1/2024) hal tersebut bermula saat Moraes merasa frustasi karena masih terus melajang. Ia lantas meminta sang ibu untuk membuatkannya boneka.

Keanehan Moraes mulai terjadi saat dirinya langsung jatuh cinta pada boneka yang penampakannya menyerupai seorang pria tersebut. Perempuan berusia 37 itu lantas langsung mantap menikahi boneka yang ia namai Marcelo itu.

(Foto: CairXpress)

Tak main-main, menikahi boneka bernama Marcelo tersebut, Moraes menggelar resepsi pernikahan yang dihadiri 250 tamu undangan. Lalu pada 21 Mei 2022, ia mengklaim telah melahirkan anak yang juga berwujud boneka bernama Marcelinho.

(Foto: CairXpress)

Kisah Moraes lantas sempat menjadi kontroversi dan viral. Lewat akun TikToknya, @meirivoneemarcelo, ia juga kerap mengunggah serangkaian kontroversi yang terkesan dibuat-buat.

Salah satunya, dengan mengklaim bahwa sang suami boneka, Marcelo, telah berselingkuh dua kali dan mendorongnya untuk melepaskan penisnya yang terbuat dari dildo.